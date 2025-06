Vueling alza il volume. La compagnia partner dei festival europei

Un’estate di concerti da vivere a tutto volume con Vueling, partner dei principali festival musicali in programma nei prossimi mesi in Europa. Tra le 100 le destinazioni raggiunte non mancano eventi e mete italiane, ad esempio il Rock in Roma in programma fino al 31 luglio. Per ama il pop e il reggae da non perdere il Festival Cruïlla di Barcellona, dal 10 al 13 luglio.

Dall’Italia, durante la stagione estiva Barcellona è raggiungibile grazie a Vueling con numerose frequenze settimanali: da Roma Fiumicino (fino a 41 voli settimanali), da Milano Malpensa (fino a 39), da Firenze (fino a 26), da Venezia (fino a 21), da Palermo e Bari (fino a 13), da Catania (fino a 12), da Bologna (fino a 11), da Cagliari (fino a 10), da Genova e Olbia (fino a 7), da Torino (fino a 5), da Salerno (fino a 3), da Rimini e Comiso (fino a 2).

ll Mad Cool Festival 2025, che si terrà a Madrid dal 10 al 12 luglio, avrà un lineup di spicco con artisti internazionali e nazionali. Tra gli ospiti confermati ci sono Muse, Olivia Rodrigo, Weezer, Iggy Pop, Noah Kahan, Gracie Abrams, Alanis Morissette, Nine Inch Nails, Benson Boone e molti altri.

Dall’Italia, durante la stagione estiva Madrid è raggiungibile grazie a Vueling da Firenze con fino a 19 voli settimanali. Completamente diverso il contesto del Bilbao BBK Live, dall’11 al 13 luglio, il festival che si tiene sulle alture del Monte Cobetas a tu per tu con la natura. Dall’Italia, durante la stagione estiva Bilbao è raggiungibile grazie a Vueling da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino, rispettivamente con fino a 6 e 2 voli settimanali.

In Inghilterra dall’11 al 13 luglio l’appuntamento è con il Wireless Festival di Londra, uno dei principali eventi di musica urbana, pop, hip-hop e musica elettronica, mentre dal 22 al 24 agosto sarà la volta del Festival di Reading e Leeds, uno dei festival più popolari del Regno Unito per gli amanti del pop, il rock e la musica alternativa. Dall’Italia Londra si può raggiungere con Vueling da Roma Fiumicino e Firenze, con 21 e 18 voli settimanali.