Volvo XC60, si rinnova. Il Suv ’maratoneta’

Volvo guarda avanti e si proietta sul 2026, un anno che porterà nuovi importanti modelli da aggiungere alla gamma, come il Suv medio elettrico E60 e la versione aggiornata della berlina di lusso S90. Nel frattempo approfitta dell’estate per lanciare sul mercato il model year 2026 della superclassica XC60, il Suv più venduto nella storia del brand cino-svedese. Con 2,7 milioni di unità nel mondo ha scavalcato la mitica 240, la wagon che spopolò negli anni Settanta.

Lanciata nel 2008, XC60 è diventata subito un prodotto centrale nelle strategie di Volvo, anche in virtù dell’alta tecnologia che ne ha caratterizzato il percorso. La prima versione inagurò il sistema di frenata automatica e nel 2017 arrivò sul lussuoso Suv l’Oncoming lane mitigation, che devia il percorso della vettura per evitare il rischio di collisioni frontali.

Il model year 2026 di XC60 cambia poco nel profilo esterno, sottolineato dalla griglia Iron mark più pronunciata ed evidente.

Le novità sono le colorazioni Forest Lake e Aurora Silver e la tecnologia elettronica. Uno schermo touch centrale da 11,2 pollici, più grande e autoportante, ottimizza ulteriormente l’esperienza di guida della XC60, consentendo di accedere a una serie di nuove funzioni, applicazioni e aggiornamenti over-the-air.

La densità di pixel è stata aumentata del 21%, per una visualizzazione ancora più nitida. Grazie a una piattaforma di nuova generazione Il sistema di infotainment risulta più reattivo e visualizza le informazioni al momento giusto, riducendo così il livello di distrazione del conducente e migliorando la sicurezza.

Alla guida XC60 MY26 conferma le sue doti di Suv superconfortevole, capace di affrontare ogni tipo di percorso con morbida scorrevolezza. La modalità di guida “hybrid” ottimizza gli equilibri del sistema plug-in, sfruttando il contributo della parte elettrica.

Partenze e sorpassi lampo confermano la reattività dell’auto che può percorrere fino ad 80 km a zero emissioni. Maratoneta per vocazione, il Suv Volvo si conferma perfetto per i lunghi viaggi in autostrada con il cambio automatico a 8 rapporti, cinque posti super confortevoli, materiali di pregio, ausili alla guida aggiornatissimi e la piacevole sensazione di sentirsi cullati e protetti.

Il rinnovato sistema operativo, derivato da EX90 ed EX30, aggiunge qualità al viaggio per la puntualità e la precisione delle informazioni che compaiono sul display. La previsione di vendita per l’Italia è di 3 mila unità ma tutto lascia pensare che tra flotte e privati il Suv Volvo possa scavalcare questa barriera. I prezzi partono da 63.600 euro per la T6 AWD da 253 cv e da 74.000 per la T8 AWD da 310 cv.