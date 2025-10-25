Voli in ritardo. Risarcimento garantito dopo 3 ore

Buone notizie per i viaggiatori, la Commissione dei Trasporti dell’Unione Europea ha infatti respinto la proposta del Consiglio dell’UE che prevedeva di estendere da tre a quattro o sei ore il limite per il risarcimento in caso di ritardo del volo. Si è invece deciso di mantenere le attuali norme che prevedono il diritto dei viaggiatori al rimborso, alla riprotezione su un altro volo e alla compensazione economica a partire da tre ore di ritardo, cancellazione del volo o negato imbarco, indipendentemente dalla distanza percorsa.

"I consumatori possono guardare all’Europa con grande fiducia. Se fosse passata la modifica delle ore – spiega Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso – circa il 70% dei passeggeri attualmente aventi diritto alla compensazione avrebbe perso la possibilità di ottenere il rimborso. Il mantenimento della soglia delle tre ore è un segnale importante".

Il nuovo testo aggiorna le tutele introdotte nel 2004 anche nella parte in cui si fa riferimento agli importi dei risarcimenti. In particolare il nuovo articolo 7 prevede compensazioni di 300 euro per tutti i voli fino a 1.500 km (aumentando la quota del rimborso che prima era di 250 euro), 400 euro per le tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km, e 600 euro per quelli oltre i 3.500 chilometri.

Gli importi saranno ridefiniti automaticamente ogni tre anni in base all’indice europeo dei prezzi al consumo (EICP) pubblicato da Eurostat, per garantire adeguamenti periodici all’inflazione. Il rimborso inoltre potrà essere erogato solo tramite bonifico bancario o carta di credito, garantendo rapidità e tracciabilità: nessun voucher, come nell’attuale normativa, potrà essere preso in considerazione. Le compagnie aeree saranno inoltre tenute a fornire informazioni chiare e accessibili sui diritti dei passeggeri sia sui biglietti sia sui propri siti web.

Ogni cinque anni, la Commissione europea presenterà un rapporto di valutazione sull’applicazione del regolamento, analizzando ritardi, cancellazioni e possibili aggiornamenti sugli importi di compensazione. È prevista inoltre la possibilità di presentare una richiesta di risarcimento entro un anno dall’interruzione del viaggio. Per facilitare questo processo, si propone l’introduzione di un modulo comune di richiesta, che le compagnie dovrebbero inviare precompilato entro 48 ore, oppure tramite canali automatici alternativi. Il Parlamento Europeo ha definito una lista chiara di circostanze eccezionali che esonerano le compagnie aeree dal pagamento dei risarcimenti, in linea con le sentenze della Corte di Giustizia europea. In particolare saranno esonerate in caso di disastri naturali, guerre, condizioni meteorologiche estreme e controversie di lavoro impreviste, con l’ eccezione degli scioperi interni del personale delle compagnie.