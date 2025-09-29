"Vogliamo ridurre del 30% il traffico e del 40% lo smog"

Michele Campaniello, assessore alla nuova mobilità del Comune di Bologna, la città sta vivendo una profonda trasformazione in termini di viabilità.

In che modo il progetto del tram si inserirà in questo scenario?

"Il Pums della città di Bologna prevede importanti finalità. Fra queste la riduzione del 30% del traffico urbano e la riduzione del 40% delle emissioni gas climalteranti. Per raggiungere questi traguardi sono previsti numerosi interventi, in primis il progetto del tram, cioè l’intervento principale su cui stiamo continuando a lavorare con grande attenzione".

Quali saranno i benefici?

"Parliamo di 22,5 chilometri di rete per una trasformazione senza precedenti. Il tram offrirà una modalità di spostamento più rapida, sostenibile e accessibile, con una capacità nettamente superiore rispetto agli autobus. Ma non ci limitiamo alla superficie: stiamo riqualificando anche tutto ciò che si trova sotto il manto stradale e che non è visibile a primo impatto. Rinnoviamo strade e marciapiedi, aumentiamo le aree verdi e valorizziamo l’estetica degli spazi pubblici".

Avete ulteriori interventi?

"Pensiamo al potenziamento delle linee passanti ferroviarie. Con la Sfm1, la linea che da Porretta arriva fino a Casalecchio con una frequenza di transito ogni 15 minuti, abbiamo registrato un boom di passeggeri. Per quanto riguarda la mobilità ciclabile, invece, abbiamo già realizzato 249 chilometri di corsie e piste ciclabili e ne abbiamo, inoltre, riqualificate circa una trentina. Sono interventi che guardano con sempre più determinazione verso una mobilità sostenibile".

Nel frattempo, però, il biglietto dell’autobus è arrivato a costare 2,30 euro.

"L’aumento delle tariffe è stata una scelta necessaria per garantire il mantenimento della qualità e della frequenza del trasporto pubblico, evitando così tagli alle corse e tutelando chi utilizza l’autobus quotidianamente. Sei passeggeri su sette viaggiano con un abbonamento e la stragrande maggioranza beneficia di formule gratuite o a costo ridotto. Il rincaro ricade solo sui viaggiatori saltuari".

E per quanto riguarda il Passante?

"La nostra richiesta è quella di un passante di nuova generazione. Abbiamo concertato un’infrastruttura studiando flussi di traffico e opere di compensazione ambientale, seguendo un preciso ragionamento: tuttavia, governo e società autostrade ci hanno comunicato che, per vari motivi, questo progetto non è più possibile. Vogliamo conoscere nel dettaglio la loro alternativa progettuale, mantenendo però dei punti fermi: le opere di mitigazione ambientale non si toccano".

Fra gli interventi principe della mobilità bolognese si inserisce la Città 30.

"Un impegno concreto per la sicurezza stradale, come conferma il calo degli incidenti rispetto al passato. I numeri parlano chiaro: in caso di scontri a una velocità di trenta chilometri orari, la persona coinvolta ha l’80% di possibilità di sopravvivere, mentre a 50 km/h le percentuali si ribaltano drasticamente. Infine, come abbiamo potuto constatare, i benefici della Città 30 si riflettono anche sull’ambiente e sulla qualità dell’aria".

Che volto avrà Bologna una volta finiti i cantieri?

"Sarà ancora più bella, accessibile e sostenibile".