VMoto, che classe. Firmato Pininfarina

In occasione del 95’ anniversario di Pininfarina, Vmoto, leader mondiale nel settore della mobilità elettrica, ha partecipato all’esclusiva celebrazione della lunga e proficua collaborazione tra le due aziende. La cerimonia si è svolta nella sede Pininfarina di Cambiano e ha previsto un incontro esclusivo con il management di Pininfarina e altri partner strategici per illustrare la creazione diprogetti innovativi e di successo, come il maxiscooter APD. Durante l’incontro,Graziano Milone, President Strategy & Business Developments e Global di Vmoto International, ha raccontato l’esperienza nella collaborazione con lacelebre casa di design torinese evidenziando gli aspetti chiave del progetto APD.

La galleria del vento di Pininfarina ha svolto un ruolo fondamentale nella progettazione dello scooter Vmoto; accentuando il perfezionamento delle prestazioni aerodinamiche. L’evento ha visto anche la presentazione di altre case history di successo nate dalla collaborazione tra Pininfarina e i suoi partner, ribadendo il loro costante impegno verso soluzioni sostenibili e innovative. Quindi una curiosa occhiata alla galleria del vento, testimonianza dell’innovazione, dove si vanno a conoscere i processi e le tecnologie all’avanguardia utilizzati per migliorare le prestazioni dei veicoli sviluppati in collaborazione conPininfarina.

Questo evento è stato particolarmente importante non solo percommemorare i 95 anni di storia di Pininfarina e per celebrare le performance della galleria del vento, ma per mettere al centro uno degli obiettivi di Vmoto: facilitare il passaggio dal veicolo termico all’elettrico, rendendolo più semplice e veloce. Con Pininfarina è stato creato un prodotto che unisce stile, innovazione e alteprestazioni, dimostrando che l’elettrico può davvero essere la scelta migliore. La collaborazione con Pininfarina ha confermato la volontà di VMoto di segnarein modo indelebile la strada per consacrare definitivamente il veicolo elettrico come una valida e matura alternativa ad uno tradizionale; per questo, sottolineano i vertici di VMoto: "ringraziamo Pininfarina che riteniamo oltre che il più grande e iconico centrostile nel mondo, l’unico capace di coniugare tutte queste caratteristiche nella progettazione di un veicolo a due o quattro ruote e dimostrando come l’incrocio tra design, tecnologia e mobilità sostenibile possa generare soluzioni uniche".

Resta il fatto che VMoto si mette concretamente al centro di quello che è e sarà il mercato della viabilità, green e che fa della sostenibilità ambientale non solo uno spunto essenziale ma anche e soprattutto una filosofia di vita e aziendale. Il 2025 di VMoto si preannuncia un anno tutto da vivere e da seguire.

