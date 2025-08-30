Vespa prepara la festa. Primavera e Gtv 310 firmate Officina 8

Il Mito. Sì, con la emme maiuscola. Mito che racconta il tempo. Quello delle emozioni del passato, che fotografa il presente e che, senza dubbio, accende già il futuro. Vespa Piaggio è tutto questo. Con la prospettiva di sbarcare in un anno che per il Mito significa tanto. Tutto. Nel 2026 Vespa compirà 80 anni e li festeggerà a Roma, dal 25 al 28 giugno, in quella che si annuncia come la più grande celebrazione nella sua storia.

Decine di migliaia di appassionati Vespisti sono attesi da tutto il mondo, come è naturale che sia perché Vespa è stata la prima ad unire tra loro tanti giovani accomunati dall’amore per questo straordinario scooter e dagli stessi valori di bellezza, eleganza, gioia di vivere e libertà. Roma, la città eterna e la grande bellezza, da sempre nell’immaginario collettivo il luogo simbolo della dolce vita, è stata scelta come la destinazione naturale e ideale per celebrare gli 80 anni di una icona che non è mai invecchiata e che ha saputo reinventarsi nel tempo per restare sempre contemporanea. Ma non sarà solo festa degli appassionati, Vespa è nella memoria collettiva di ognuno, nell’album dei ricordi.

A partire dal 1946 Vespa ha dato una nuova marcia al mondo intero diffondendosi ovunque e unendo in un’ unica passione intere generazioni di ragazze e ragazzi di culture lontane e diverse. Ha guidato fenomeni di costume, musicali, giovanili, ha accompagnato paesi e continenti nella loro crescita, li ha fatti correre nelle fasi dibenessere economico. È oggi un marchio globale, portatrice dei valori di tecnologia, stile ed eleganza. La programmazione degli 80 anni di Vespa è già iniziata, mentre proprio in queste settimane, i riflettori del prodotto si sono accesi su un modello unico e iconico che rappresenta un’altra pagina di storia. Nello stabilimento Piaggio di Pontedera, in ricostruzione dopo il passaggio della guerra, l’Officina 8 fu la sede del prestigioso Reparto Sperimentale. Era quella la sezione più avanzata, dove prendevano forma i progetti più arditi. A partire dalla fine degli anni’40, vi lavorarono progettisti, disegnatori, meccanici, maestri lattonieri e piloti collaudatori.

Tutti professionisti di enormi competenze, molti dei quali arrivavano da esperienze aeronautiche. Erano gli anni della rinascita e tutta l’Europa. Alla Officina 8 trovavano la prima realizzazione le nuove idee, anche le più rivoluzionarie: qui si lavorò al progetto Vespa e successivamente ai prototipi, sia per la produzione in serie, sia da corsa e da record. Le sagome per i lattonieri, le carrozzerie speciali, le fusioni interra per i motori sperimentali, tutto veniva realizzato all’interno. Qui nacquero le linee eleganti e lo stile senza tempo di Vespa. Una ambitissima spilla Blu e Ottone, con la scritta “Piaggio 8”, da appuntare sulla tuta da lavoro, distingueva i tecnici del più segreto e più ambito reparto dello stabilimento.

Nasce da qui una nuova Vespa dal fascino esclusivo. L’allestimento Officina 8 veste i modelli iconici della gamma: Vespa Primavera – nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc – che di Vespa rappresenta l’anima più giovane e spensierata, e la potente Vespa Gtv 310, con il faro basso e il manubrio con tubo a vista che ne fanno la Vespa più autenticamente sportiva di sempre. Vespa Primavera e Vespa Gtv Officina 8 si distinguono a prima vista per la esclusiva colorazione Blu Officina 8, un’ intensa tonalità di blu industriale con una speciale finitura metallizzata opaca che contribuisce a riavvolgere il nastro dei ricordi, evocando ambienti industriali: macchinari come morse, torni e mole, ma anche il pratico e resistente abbigliamento da lavoro.