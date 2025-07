Veloce come un fulmine. L’hypercar elettrica da 431 chilometri l’ora

Un’auto da record la hypercar elettrica Rimac Nevera R che sulla pista dell’Automotive Testing Papenburg (ATP) in Germania ha conquistato il primato nella prova di accelerazione 0-400 km/h e quello della velocità massima (431,45 km/h) raggiunta.

Il bolide è dotato di quattro motori elettrici singoli per un totale di 2.107 Cv erogati e ha migliorato di 4,14 secondi il record di precedente (29,93 secondi della Nevera standard) per scattare da fermo fino a 400 km/h. Inoltre l’hypercar elettrica di Rimac in versione R ha migliorato il tempo nell’ accelerazione da 0 a 100 km/h, visto che lo scatto è stato realizzato in soli 1,72 secondi rispetto ai 1,81 secondi della Nevera.

A velocità più elevate, i miglioramenti sulla pista di Papenburg diventano ancora più evidenti: la Nevera R ha raggiunto i 200 km/h in 3,95 secondi (contro i 4,42 secondi della Nevera), e i 300 km/h in 7,89 secondi rispetto al precedente tempo di 9,22 secondi. L’auto ha stabilito il record per la velocità assoluta anche nella categoria del veicoli elettrici di produzione, con i 431,45 km/h raggiunti dalla Nevera R. Da notare che per passare da 0 a 400 km/h l’auto ha impiegato solo 25,79 secondi.

Merito della motorizzazione e anche della nuova aerodinamica arricchita dalla presenza di un alettone posteriore fisso e di un diffusore maggiorato genera un carico superiore del 15%, migliorando al contempo l’efficienza aerodinamica del 10%.

L’avanzato sistema di torque vectoring di Rimac consente alla Nevera R di distribuire la potenza con una precisione senza precedenti. Il sistema calcola e regola l’erogazione di potenza a ciascuna ruota 100 volte al secondo, ottimizzando trazione e prestazioni in tempo reale.

"Quando abbiamo presentato la Nevera - sottolinea Mate Rimac fondatore e presidente del Gruppo Rimac, ceo di Bugatti Rimac e di Rimac Technology - sembrava che avessimo raggiunto l’apice delle prestazioni delle hypercar. In una sola generazione, abbiamo ottenuto un salto prestazionale che in precedenza avrebbe richiesto decenni".