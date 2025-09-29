Velo-city farà tappa a Rimini nel 2026

Torna in Italia dopo 35 anni il World Cycling Summit ’Velo-city’, il più importante appuntamento a livello mondiale dedicato al tema della ciclabilità che si terrà dal 16 al 19 giugno 2026 al Palacongressi di Rimini. In Romagna sono attesi oltre 1.600 delegati da oltre 60 Paesi che hanno aderito all’invito della EFC, la European Cyclists Federation, per discutere di mobilità attiva e sostenibile e cicloturismo.

"La scelta di Rimini come sede dell’edizione 2026 di Velo-city, e ringraziamo ancora ECF per aver scelto la nostra località - sottolinea Roberta Frisoni, assessora regionale a Sport, Turismo e Commercio - è l’ennesima conferma della crescente attenzione e sensibilità dei nostri territori verso i temi della mobilità sostenibile, della salvaguardia ambientale e dell’alta qualità della vita. Temi che trovano nella bici uno dei migliori alleati. La Romagna e tutta la Regione sono sempre più una terra a misura di pedale. Sono stati pedonalizzati i lungomari, dotandoli di piste ciclabili, e cresce di anno in anno il numero di ciclovie che permettono di scoprire in sella le nostre bellezze naturalistiche, le eccellenze culturali ed il patrimonio enogastronomico tra Emilia e Romagna. Velo-city sarà un cruciale momento di confronto, da cui auspichiamo di raccogliere preziose indicazioni e proposte per il futuro sostenibile della Regione".

Anche se mancano nove mesi all’evento in Romagna si sono messi già al lavoro per definire il programma e gli eventi che faranno di Rimini la capitale della bicicletta. A occuparsi dell’organizzazione un nome che è già una garanzia: Davide Cassani presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna, ex ciclista professionista, commentatore televisivo e commissario tecnico della nazionale. Tra gli eventi già annunciati una ’Bike Parade’ di 10 km e un party con tutti i delegati nel centro della città.

Velo-city sarà un momento di confronto e scambio di conoscenze per la promozione e realizzazione di infrastrutture per la ciclabilità, fondamentali per la transizione delle città moderne. Non è un caso che la candidatura la città di Rimini, che succede a Milano che aveva ospitato l’evento nel 1991, sia stata sostenuta da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, membro italiano di ECF, che ha svolto un ruolo di spicco nella presentazione del progetto.

Nel team di lavoro ci sono, oltre a ECF e FIAB, Comune di Rimini, Visit Rimini, Italian Exhibition Group (Convention Bureau della Riviera di Rimini e Palacongressi di Rimini), Apt Servizi Emilia Romagna e il PCO AIM Group International per tutti gli aspetti organizzativi dell’edizione 2026 di Velo-city. Rimini succede a Lipsia (in Germania 2023), Gand (in Belgio nel 2024) e all’ultima edizione di Gdansk, in Polonia, dello scorso giugno, ed è stata scelta per la sua capacità di orientarsi verso la mobilità sostenibile e il cicloturismo, trasformandosi in una città vivibile e salutare.