Valour special edition solo per collezionisti Gli interni? Su misura

Serie speciale ed esclusiva, che celebra i 100 anni del Marchio di Gaydon, Valour sarà realizzata proprio in questo numero di esemplari, già preda dei collezionisti. Ispirata alla V8 Vantage originale e alla magnifica RHAM1 ’Muncher’ del 1980, abbina per la prima volta il V12 biturbo da 5,2 litri da 715 cavalli di potenza e 753 Nm di coppia a un cambio manuale a sei marce realizzato su misura per gestire l’esuberanza del propulsore.

Un differenziale meccanico a slittamento limitato esalta il senso di connessione analogica diretta tra auto e guidatore, con il supporto e la rassicurazione dei sistemi elettronici di controllo della trazione e della stabilità. Anche le modalità di guida di Valour – Sport, Sport+ e Track – sono state messe a punto per offrire una risposta dell’acceleratore, una gestione della coppia e un carattere sonoro meticolosi.

Dispone di sospensioni su misura, con ammortizzatori, molle e barre antirollio adattive, tutte studiate specificamente per la vettura. Spettacolare anche il set di cerchi da 21″ in lega leggera forgiata ’a nido d’ape’, dotati degli pneumatici Michelin Pilot Sport S 5 specifici.

Regali gli interni, che esibiscono materiali pregiati a profusione, ma per chi desidera andare oltre la gamma di opzioni standard della Aston Martin Valour, c’è Q, il servizio di personalizzazione messo a disposizione per creare specifiche veramente su misura. La produzione della Aston Martin Valour inizierà presso la sede di Gaydon nel terzo trimestre del 2023. Le prime consegne sono previste per il trimestre finale di quest’anno.

f.f.