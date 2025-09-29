Valore alla cucina italiana . La mission di Grimaldi Lines

La cucina italiana è un mosaico di culture e tradizioni locali, un rito che scandisce la vita quotidiana e unisce territori e generazioni. Valori che hanno spinto Grimaldi Lines, compagnia di navigazione ambasciatrice del ’Made in Italy’ nel Mediterraneo, a sostenere la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Immateriale dell’Umanità

Unesco, promossa dal Ministero dell’Agricoltura e dal Ministero della Cultura. La flotta Grimaldi Lines, composta da 14 navi di ultima generazione, offre ai propri ospiti la vera accoglienza italiana, con attenzione alla proposta gastronomica di qualità curata dagli chef di bordo.