La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Vacanze outdoor per disintossicarsi dal telefonino
29 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  Vacanze outdoor per disintossicarsi dal telefonino

Vacanze outdoor per disintossicarsi dal telefonino

L’Italia si è confermata tra le mete più ambite per l’estate 2025, con un tasso di crescita stimato dall’Enit, l’Ente...

L'Italia si è confermata tra le mete più ambite per l'estate 2025, con un tasso di crescita stimato dall'Enit, l'Ente nazionale italiano per il turismo, di quasi il 18%. Le stime posizionano il Belpaese al secondo posto nella speciale classifica mondiale sulle mete preferite per le vacanze, davanti a Turchia e Francia, e subito dietro la Spagna.

Nel Rapporto ’Tourism and incoming watch’ elaborato da Nexi emerge che gli itinerari turistici più apprezzati e maggiori driver economici, sono le città d’arte come Roma, Firenze, Napoli, Venezia che attraggono durante tutto l’anno.

L’Osservatorio AIDIT Federturismo Confindustria promuove l’estate 2025 segnalando che i nuovi turisti sono più attenti, esigenti e alla ricerca di nuove proposte. E sicuramente il turismo outdoor è tra le proposte di maggiore interesse per i viaggiatori italiani e di tutto il mondo, grazie alla varietà che propone il territorio italiano, tra cammini, ciclopiste e digital detox. Cambia il concetto di turismo che sempre più piace lento e differenziato dal turismo di massa.

L’Osservatorio Slow Living di ScuolaZoo molto attento alle esigenze dei più giovani ha evidenziato per i ragazzi (per l’89%) la vacanza si sinonimo di relax: potersi fermare, leggere un libro, rilassarsi, e l’82% sente il bisogno di un digital detox senza social o notifiche. Attività fisica, natura e silenzio, tramonti, yoga, ogni momento è da vivere con lentezza.

Cambia il desiderio e la qualità dell’esperienza, la ricerca della sostenibilità e della natura, l’autenticità dell’esperienza del viaggio.

