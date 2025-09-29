Vacanze outdoor per disintossicarsi dal telefonino

L’Italia si è confermata tra le mete più ambite per l’estate 2025, con un tasso di crescita stimato dall’Enit, l’Ente nazionale italiano per il turismo, di quasi il 18%. Le stime posizionano il Belpaese al secondo posto nella speciale classifica mondiale sulle mete preferite per le vacanze, davanti a Turchia e Francia, e subito dietro la Spagna.

Nel Rapporto ’Tourism and incoming watch’ elaborato da Nexi emerge che gli itinerari turistici più apprezzati e maggiori driver economici, sono le città d’arte come Roma, Firenze, Napoli, Venezia che attraggono durante tutto l’anno.

L’Osservatorio AIDIT Federturismo Confindustria promuove l’estate 2025 segnalando che i nuovi turisti sono più attenti, esigenti e alla ricerca di nuove proposte. E sicuramente il turismo outdoor è tra le proposte di maggiore interesse per i viaggiatori italiani e di tutto il mondo, grazie alla varietà che propone il territorio italiano, tra cammini, ciclopiste e digital detox. Cambia il concetto di turismo che sempre più piace lento e differenziato dal turismo di massa.

L’Osservatorio Slow Living di ScuolaZoo molto attento alle esigenze dei più giovani ha evidenziato per i ragazzi (per l’89%) la vacanza si sinonimo di relax: potersi fermare, leggere un libro, rilassarsi, e l’82% sente il bisogno di un digital detox senza social o notifiche. Attività fisica, natura e silenzio, tramonti, yoga, ogni momento è da vivere con lentezza.

Cambia il desiderio e la qualità dell’esperienza, la ricerca della sostenibilità e della natura, l’autenticità dell’esperienza del viaggio.