Vacanze di Pasqua?. Ci pensa. Grimaldi Lines

"Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi", recita il proverbio. Quale migliore occasione, quindi, per organizzare una prima vacanza di primavera e partire a caccia di uova? Il Mar Mediterraneo è una meta perfetta per il mese di aprile, quando le giornate si allungano e le temperature sono particolarmente piacevoli. La scelta per ci decida per una vacanza rigenerante è tra le tante proposte di Grimaldi Lines Tour Operator: vacanze mediterranee con viaggio in nave, per il massimo del relax.

I collegamenti marittimi regolari operati dalla Compagnia di Navigazione Grimaldi Lines offrono traversate sempre piacevoli, con la possibilità di portare la propria auto, la moto o anche il camper con sé: plus per le coppie, ma soprattutto per le famiglie e i gruppi di amici di ogni età, che possono così anche scoprire le bellezze delle destinazioni in più tappe. Inoltre, hotel, residence, villaggi e agriturismi sono selezionati con la massima attenzione al rapporto qualità/prezzo.

Per la Pasqua 2025 saranno protagoniste Palermo, sempre sospesa tra il barocco dei grandi palazzi nobiliari e l’anima popolare dei suoi mercati, e Marsala, famosa in tutto il mondo per l’omonimo vino e le immense saline. O ancora Napoli, con il Vesuvio che la guarda dall’alto e l’allegria dei Quartieri Spagnoli. Presente anche la Sardegna, per chi preferisce provare il primo sole che annuncia l’estate: ad Alghero la paella è buona come quella catalana e le spiagge sono tra le più famose dell’isola. E ancora Selinunte, potente colonia della Magna Grecia, la cui grande acropoli con i suoi templi è ancora visibile nel parco archeologico.

Non mancano le mete internazionali, tra cui l’isola di Corfù dove ad aprile è già possibile organizzare un tour in barca nella baia di Paleokastritsa, famosa per le grotte e le insenature, e assaggiare la moussaka nelle taverne sulla spiaggia. C’è infine la Pasqua in Spagna, con la collaudata formula dell’hotel on board a Barcellona e l’animazione per adulti e bambini a cura di Samarcanda. Per il ponte del 2 giugno, invece, la proposta è ballare verso Barcellona, con l’omonimo evento organizzato dai volti televisivi di Ballando con le stelle Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Dal 31 maggio al 3 giugno la Cruise Roma verrà trasformata in una vera pista da ballo, con corsi e competizioni di tango, balli caraibici, danze coreografiche, west coast swing e altre discipline, con la guida di ballerini e maestri professionisti. Tutte le proposte e ogni altra informazione di viaggio sono pubblicate sul sito www.grimaldi-touroperator.com, da cui è anche possibile effettuare la prenotazione per la propria vacanza.