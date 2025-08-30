Vacanza in barca?. Il sogno si trasforma in realtà

Apri gli occhi, scendi dal letto, sali 4 gradini, attraversi la dinette, il pozzetto, scendi altri 3 gradini e pluf, sei in mare. Un tuffo in acqua, appena svegli, quando tutti dormono, la baia ancora deserta e quello che ti circonda è solo tuo. Ed ecco, è così che nasce la magia. La giornata in barca è iniziata. Prosegue con la colazione, qualche ora di navigazione, sosta in un’altra rada, altro bagno, pranzo, riposino cullati dalle onde. Si può scendere a terra, rilassarsi sulla spiaggia, prendere un aperitivo al tramonto oppure andare a cena fuori. Ma quando si scopre come si sta bene a bordo sono sempre pochi quelli che cercano altrove.

Serate trascorse in compagnia a chiacchierare, cantare, ballare, giocare a carte e poi con il naso insù a guardare le stelle. I pasti? Si preparano tutti insieme, ma se si acquista l’imbarco alla cabina di solito a bordo è presente una hostess-steward che si occuperà di tutto. Anche se un aiuto è sempre ben gradito. Quando non si affitta la barca intera, infatti, si può acquistare un imbarco alla cabina. Si compra un posto a bordo.

Doppia uso singola oppure in condivisione: non preoccupatevi, la barca è il posto giusto per farlo. Ideale per single, coppie, ma anche per una famiglia che non vuole noleggiare una barca intera, preferisce la compagnia, avere uno skipper e più comodità. Sì, ci si può ritrovare con sconosciuti in mezzo al mare su una barca di circa 15 metri. Problemi? Di solito si va d’accordo – come si dice per mare "in barca ogni spigolo è smussato" – e si creano amicizie magiche che durano negli anni. Salire a bordo senza conoscere gli altri è un modo per migliorarsi. Condividere la passione per la barca e il mare è già metà del lavoro per creare una buona energia.

Ed è per questo che negli ultimi anni questo tipo di vacanza ha avuto un aumento di richieste del 30%. Partendo dal periodo del Covid quando tutti volevano catamarani (più 25%) per stare isolati fra amici e familiari. Una vacanza di questo tipo può essere per tutte le tasche o quasi? Una settimana in barca a vela parte dai 400-500 euro a persona (barca di 15 metri, skipper incluso, dati di Saisquare, la piattaforma online che mette in contatto skipper e viaggiatori). Per chi si sente più vicino a un ’crocerista’ e non a un velista puro c’è il catamarano, a vela, ma non sempre, dai 12 ai 20 metri circa, ma anche fino a 30. Più grande, comodo e stabile. Per una settimana su un 15 metri circa i prezzi a persona per imbarco alla cabina partono dagli 800 euro, in media.

Con skipper e hostess inclusi. Salendo ancora di prezzo e di comfort c’è il caicco, imbarcazione tradizionale turca in legno con due alberi. Qui le dimensioni sono maggiori, dai 16 ai 35 metri in media, l’equipaggio è sempre presente. Prevalentemente si muove a motore e su SailSquare una settimana a fine stagione si trova anche a 1.300 euro a persona. A tutti i tipi di imbarco va aggiunto poi il costo di eventuali porti, la cambusa (quando non inclusa), il tender, le pulizie finali, asciugami e lenzuola per un totale di extra anche di 200-300 a testa.

Fra le mete più richieste ci sono l’Italia, la Croazia, la Grecia, poi seguono la Spagna e la Turchia. Una vacanza in barca ricarica le energie fin dal primo giorno. Relax, silenzio, natura, divertimento, sport e nuove amicizie: appena saliti a bordo si accende subito la magia. "Non so di preciso cosa sia la magia, ma so che inizia sempre quando non te ne vuoi più andare. Dai luoghi, dai pensieri, dalle persone", Cesare Pavese diceva.