Utopia of the Seas. La formula weekend conquista l’oceano

È arrivata la vacanza che ribalta il copione dei viaggi brevi. Utopia of the Seas di Royal Caribbean International ha fatto la sua prima apparizione a Port Canaveral (Orlando), in Florida, pochi giorni prima del suo debutto ufficiale. La breve fuga per eccellenza è stata accolta a casa da più di 2.000 membri dell’equipaggio che hanno festeggiato tra le piscine caraibiche di Utopia e le emozioni, dallo scivolo asciutto più lungo in mare - The Ultimate Abyss - al simulatore di surf FlowRider.

Utopia porta l’energia del fine settimana ineguagliabile a tutti e tutti i giorni della settimana, con una combinazione di modi per celebrare qualsiasi occasione o semplicemente per staccare la spina. A bordo, oltre di 40 opzioni per cenare, bere e divertirsi, tra cui una serie di party esclusivi di Utopia, due casinò, il nuovo tiki bar caraibico The Pesky Parrot e Royal Railway-Utopia Station, un’esperienza culinaria immersiva in un vagone ferroviario unica nel suo genere; più piscine di quanti giorni si possano contare; brividi e modi per rilassarsi; intrattenimento spettacolare attraverso aria, ghiaccio, acqua e palcoscenico; e altro ancora a Perfect Day at CocoCay.

"Utopia of the Seas è il luogo in cui sfruttare al massimo il weekend e ogni momento è più di uno stato mentale, è una realtà a prescindere dal giorno della settimana. Questa è la vacanza breve sinonimo di festa da celebrare con gli amici, in famiglia e di nuovi ricordi da creare insieme", ha dichiarato Michael Bayley, presidente e Ceo di Royal Caribbean International.

E’ arrivato dunque il via alle vacanze su Utopia, che accoglierà gli amanti dell’avventura per creare nuovi ricordi come mai prima d’ora nel corso di una fuga breve, con un debutto unico nel suo genere della formula di vacanze di 3 notti, nel corso del weekend, e di 4 notti nei restanti giorni feriali.

Le buone vibrazioni andranno però anche oltre Utopia, perché ogni vacanza prevede momenti di emozione e di relax a Perfect Day at CocoCay, l’isola privata di Royal Caribbean alle Bahamas.