Uniti per la mobilità. Easy Park Group acquisisce Flowbird

L’unione delle competenze per offrire soluzioni complete per il parcheggio e il trasporto, facilitando la mobilità urbana a livello globale ed espandendosi in nuovi mercati. EasyPark Group, azienda di riferimento nella fornitura di soluzioni digitali per la sosta e la mobilità, ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Flowbird Group. Cameron Clayton, attuale Ceo di EasyPark Group, assume lo stesso incarico nella nuova società congiunta mentre Frédéric Beylier, ceo di Flowbird Group, lascerà l’azienda. Questa nuova realtà, spiega Clayton "rappresenta un passo avanti verso un utilizzo più efficiente degli spazi a livello globale, con EasyPark Group e Flowbird che si uniscono in un unico team".

L’acquisizione offre alla società congiunta una posizione privilegiata per rendere le città più vivibili grazie a soluzioni innovative per il parcheggio e la mobilità. Con un approccio mirato, l’azienda risponderà alle esigenze di ciascuna città offrendo una gamma di servizi complementari, che include il pagamento mobile della sosta, parcometri intelligenti, servizi per il trasporto pubblico, supportati da politiche di sosta, dati e analisi. "Questa acquisizione – aggiunge Beylier – segna un capitolo entusiasmante per il settore della mobilità, aprendo nuove opportunità".

EasyPark Group è un’azienda globale di riferimento nel settore della mobilità che opera in oltre 4.000 comuni in più di 20 Paesi e in Italia in 850 comuni tra i quali Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze, Palermo e Catania. Le soluzioni Flowbird Group sono invece operative in 6.000 città in 80 Paesi, con l’obiettivo di rendere gli spostamenti più agevoli e immediati.