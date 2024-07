Una nuova scommessa. Passare all’acciaio verde per auto più sostenibili

Una nuova ricerca condotta da ’Transport & Environment’ ha confermato che, l’acciaio prodotto con idrogeno verde e forni elettrici ad arco o ricavato da rottami, può ridurre le emissioni di CO2 della produzione di automobili in Europa, di 6,9 Mt nel 2030. Inoltre, usare il 40% di acciaio verde per la produzione di auto elettriche, peserebbe solo 57 euro a vettura.

Questo sarà possibile sia grazie alle tasse sulle emissioni di CO2 sia al calo dei costi di produzione dell’acciaio verde. Alla base di questi investimenti è necessario che i legislatori contribuiscano alla creazione di un mercato guida dalle prospettive solide e affidabili, affinché le case automobilistiche utilizzino una quantità di acciaio verde progressivamente crescente nelle nuove auto.

Andrea Boraschi, direttore di Transport & Environment Italia, ha dichiarato che "con un importo unitario, per singolo veicolo, inferiore alla spesa per un cambio di pneumatici, l’Europa può costruire un’industria dell’acciaio verde. Il costo aggiuntivo per l’impiego di questo materiale sarà trascurabile fino a divenire, col tempo, più economico della versione convenzionale e più inquinante".

Sulla base del monitoraggio degli annunci di produzione effettuato dalla società di consulenza Ricardo, è emerso che l’Europa sarà in grado di produrre fino a 172 milioni di tonnellate l’anno di acciaio a basso tenore di carbonio entro il 2030. Questo quantitativo sarà più che sufficiente per soddisfare la domanda totale di acciaio dell’automotive. La ricerca di Ricardo rileva inoltre che, la prevista riduzione di peso delle auto diminuirà, nel prossimo decennio, l’uso dell’acciaio nel settore auto fino a diventare climate neutral entro il 2050.

