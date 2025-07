"Una mobilità pubblica efficiente e capillare è l’alternativa all’auto"

Una città in evoluzione, che si sta progressivamente trasformando: quando a Firenze si parla di mobilità lo sguardo va al domani. Sostenibilità, mezzi alternativi, sharing e linee di trasporto pubbliche capillari sono le colonne portanti della strategia di Palazzo Vecchio. Abbiamo fatto il punto con l’assessore alla Mobilità di Firenze Andrea Giorgio.

Assessore come si immagina la mobilità del domani?

"Una mobilità sempre più pubblica, efficiente e capillare, per offrire un servizio alternativo all’auto privata che convinca i fiorentini a cambiare abitudini risparmiando tempo e soldi e trasformando la città: meno traffico e inquinamento e più spazio per le persone nelle strade e nelle piazze".

La tramvia resta centrale come infrastruttura?

"È un’opera strategica che rende più moderna Firenze collegando i vari quartieri e i comuni limitrofi. È un successo: quest’anno supereremo i 40milioni di passeggeri. Siamo a 20 chilometri di rete già realizzata e tra lavori in corso e in programma arriveremo a 50 chilometri. Puntiamo a raddoppiare gli utenti, avvieremo a 90milioni di persone l’anno e questo ci farà risparmiare 34.600 tonnellate di Co2. In pratica una vera e propria rivoluzione".

Il Comune ha avuto anche un’attenzione particolare per la mobilità alternativa?

"Stiamo lavorando molto: dalle tranvie ai bus, dallo sharing alla ciclabilità. Solo così renderemo più vivibile la città. Le piste ciclabili sono in continua crescita, vogliamo arrivare a 200 chilometri grazie a un biciplan ambizioso. E vogliamo installare decine di bike box diffuse e bike station in corrispondenze dei nodi di mobilità per poter lasciare la bici in sicurezza".

Ci sono incentivi anche per l’uso della bici?

"Con ’Pedala, Firenze ti premia’ diamo fino a 30 euro al mese a quasi 3.000 fiorentini che hanno scelto di lasciare a casa l’auto e muoversi in bici: in un anno hanno percorso quasi 2,5 milioni di chilometri percorsi pari a oltre 60 volte il giro della Terra e risparmiato 377mila kg di Co2".

E per incentivare l’uso dei mezzi pubblici quali strategie usate?

"Col ’Bonus TPL’ diamo l’abbonamento annuale ai nuovi abbonati e agli studenti delle superiori a partire da 50 euro l’anno, nel 2024/25 ci sono stati 12mila richieste. Poi con Università e Regione abbiamo dato agevolazioni simili a 18mila universitari. Altro incentivo molto apprezzato è la gratuità del bikesharing per gli abbonati ai mezzi pubblici. La mobilità intermodale va spinta più possibile perché è una risposta efficiente e funzionale per tanti".

Parlare di trasporto pubblico gratuito è utopia?

"No, è il nostro obiettivo e gradualmente vogliamo arrivarci perché la mobilità pubblica è un diritto e una scelta che la collettività deve premiare: chi sceglie di prendere i mezzi per andare al lavoro e a scuola fa un favore a tutti. Quest’anno faremo un ulteriore passo in questa direzione con un nuovo sistema di incentivi: gli abbonamenti costeranno meno per premiare chi utilizzerà di più i mezzi".