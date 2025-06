Un profumo esclusivo accompagnerà i viaggiatori di Hertz

Hertz, una delle maggiori compagnie di noleggio a livello internazionale per i suoi 65 anni di presenza in Italia (107 anni di storia nel mondo) lancia una novità assoluta, e al tempo stesso suggestiva per il mondo dell’autonoleggio. Stiamo parlando della identità olfattiva, cioè un esclusivo elisir di erbe e fiori realizzato dall’antica ’Erboristeria e Spezieria San Simone’, una delle più antiche e conosciute profumerie fiorentine. Il felice binomio fra due eccellenze ha dato vita a ’Hertz Grand Tour Acqua Mediterranea’.

Quest’anno durante il periodo estivo, in una selezione di agenzie in Italia, gli ospiti che viaggeranno su una delle auto Premium o ’Selezione Italia’ riceveranno un profumatore per auto che li accompagnerà nel viaggio e poi nel rientro a casa.

"Sono molto orgoglioso che la nostra squadra possa celebrare il 65° anniversario di attività in Italia – spiega Massimo Scantamburlo, amministratore delegato di Hertz Italia –. È stato un viaggio che ha seguito le profonde trasformazioni dei gusti e delle esigenze dei nostri clienti. Possiamo dire di essere sbarcati in Italia durante la stagione identificata con la Dolce Vita, che ha segnato buona parte degli anni sessanta. Da allora abbiamo creato un business su solide basi, con la convinzione che solo un servizio di alto livello possa rendere distintivo il noleggio e unica l’esperienza di chi sceglie di farlo con noi. Grazie al supporto dell’antica profumeria San Simone, abbiamo selezionato una fragranza che incarna perfettamente lo spirito delle flotte Premium e Selezione Italia e arricchisce l’esperienza dei nostri ospiti con un tocco di italianità".

Quest’ultima flotta sarà arrichita dall’eleganza di Lancia Ypsilon nell’edizione Limitata Cassina e dalla Maserati Grecale. "Sono certo che queste due icone dello stile italiano – conclude l’ad – renderanno l’esperienza di noleggio straordinaria e indimenticabile e saranno un boost per cavalcare l’alta stagione che si preannuncia da record, contraddistinta da un afflusso turistico senza precedenti".

