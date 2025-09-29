Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
QN Mobilità
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Regionali Valle d'AostaElezioni MoldaviaFlotilla oggiDon PatricielloSinner Atp Pechino
Acquista il giornale
QN MobilitàUn doppio display e interni da salotto
29 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. QN Mobilità
  4. Un doppio display e interni da salotto

Un doppio display e interni da salotto

La Renault Clio sesta generazione non si limita a cambiare nello stile esterno, ma introduce un abitacolo dal carattere inedito....

Lo schermo centrale della nuova Renault Clio è orientato al conducente, include Google Maps e servizi vocali. La console centrale è molto funzionale

Lo schermo centrale della nuova Renault Clio è orientato al conducente, include Google Maps e servizi vocali. La console centrale è molto funzionale

La Renault Clio sesta generazione non si limita a cambiare nello stile esterno, ma introduce un abitacolo dal carattere inedito. La plancia utilizza tessuti riciclati e integra un inserto retroilluminato con striscia LED. Sono disponibili 48 combinazioni di colori, modulabili tramite il sistema multi-sense.

Il doppio display OpenR da 10,1 pollici domina la plancia. Lo schermo centrale, orientato al conducente, include Google Maps e servizi vocali. La console centrale è funzionale, con due prese USB-C anteriori, una presa da 12 V posteriore e caricatore a induzione.

L’attenzione all’ambiente si riflette nella composizione dei materiali. La plancia utilizza almeno il 50% di polipropilene riciclato, i cerchi in lega da 18 pollici incorporano oltre metà alluminio rigenerato. La plastica del paraurti posteriore è interamente riciclata.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata