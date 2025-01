Tutti volti di Bmw 1000. Potenza allo stato puro

Potenza e grinta da numeri uno. Divertimento e prestazione, con l’obiettivo di vivere emozioni uniche. Parliamo delle nuove Bmw M 1000 RR, Bmw S 1000 RR, Bmw M 1000 R e Bmw S 1000 R: le superbike e le roadster sono pronte ad entrare nella prossima stagione con ancora più dinamismo.

Sia le superbike M 1000 RR e S 1000 RR, sia le emozionanti roadster M 1000 R e S 1000 R, sono state aggiornate tecnicamente e visivamente e offrono dotazioni di serie ampliate per la prossima stagione motociclistica. Le modifiche comuni comprendono l’omologazione Euro 5+ dei motori e l’inclusione dell’acceleratore M a corsa corta con angolo di rotazione ridotto.

Bmw M 1000 RR: prestazioni significativamente aumentate grazie a maggiore potenza, deportanza ottimizzata e tecnologia del sensore dell’angolo di sterzo. La nuova M 1000 RR beneficia di un significativo incremento della potenza del motore a quattro cilindri in linea, che aumenta di 4 kW (6 CV) raggiungendo 160 kW (218 CV) grazie a un ampio pacchetto di interventi tecnici. Inoltre, l’aerodinamica è stata ottimizzata con una carenatura anteriore completamente ridisegnata.

Bmw M 1000 R: perfezionamento per la M Roadster. Per la prossima stagione, la M 1000 R ha ricevuto un design più dinamico, con il nuovo faro a Led a doppio flusso derivato dai modelli RR e il logo M nella presa d’aria tra i fari. La nuova M 1000 R è disponibile nella variante base con la combinazione di colori Lightwhite uni/M Motorsport e nel nuovo colore White Aluminium metallic matt. Nella variante di equipaggiamento M Competition, questa vernice è disponibile anche insieme alla combinazione di Blackstorm metallic/M Motorsport. In tutte le colorazioni, il telaio posteriore e il forcellone del nuovo model year sono in Platinum Grey metallic.

Le winglet sono rifinite con vernice nera testurizzata e anche le coperture della frizione e del generatore sono rivestite di nero. Anche il controllo di trazione DTC è stato rivisto. La strategia di controllo è stata derivata dai modelli RR e, in combinazione con l’acceleratore M a corsa breve, apporta un notevole miglioramento, soprattutto in modalità Race per le giornate in pista.

Bmw S 1000 R: roadster dinamica con maggiore potenza e dotazioni di serie migliorate. La dinamica roadster S 1000 R è ora dotata di un motore quattro cilindri in linea ancora più potente, che offre 125 kW (170 CV). Il rapporto di trasmissione finale più corto migliora le prestazioni in accelerazione. Lo Shift Assistant Pro standard ottimizzato supporta cambi di marcia ancora più fluidi. Combinato con il nuovo acceleratore M a corsa breve, questo si traduce in un assetto decisamente più dinamico e un’accelerazione sensibilmente migliore in tutte le situazioni.

Inoltre, il controllo di trazione DTC della S 1000 R beneficia delle revisioni apportate al DTC della M 1000 R, migliorandone ulteriormente le prestazioni. La nuova Single-R riceve anche il nuovo faro a LED a doppio flusso derivato dai modelli RR, che conferisce un aspetto più audace.

Ri.Ga.