Tutti i tipi di ibrido. Guida alla scelta

Le auto ibride hanno dominato il mercato italiano nel 2024, superando altre alimentazioni e segnando un cambio strutturale rispetto al passato. Le differenze tra le tecnologie disponibili restano sostanziali. Conoscere caratteristiche e limiti di ogni sistema diventa fondamentale per scegliere l’auto più adatta.

Il primo gradino dell’elettrificazione è rappresentato dalle mild hybrid. Tali automobili utilizzano un impianto elettrico a 12 o 48 volt, collegato a un piccolo motore elettrico che recupera energia in frenata. Le versioni a 12 volt non muovono l’auto in autonomia, ma supportano il propulsore nelle ripartenze, riducendo consumi ed emissioni. Le varianti a 48 volt offrono brevi tratti a zero emissioni, seppur per pochi chilometri.

Più avanzata risulta la tecnologia full hybrid. Qui il motore elettrico lavora insieme al propulsore a combustione interna, consentendo di viaggiare anche solo con la componente elettrica per tratti più lunghi rispetto alle mild hybrid. Le batterie, ricaricate dal recupero energetico e dal motore termico, non necessitano di collegamento esterno. Il sistema permette una riduzione sensibile dei consumi ma comporta costi più elevati, maggior peso e ingombri superiori.

Rappresentano l’opzione intermedia tra elettrico e tradizionale le auto plug-in hybrid. Offrono un motore a combustione e uno elettrico ricaricabile tramite presa di corrente domestica o colonnina pubblica. L’autonomia a emissioni zero supera in alcuni modelli i 100 km, consentendo di viaggiare tutti i giorni in modalità elettrica. Tuttavia, con la batteria scarica i consumi aumentano e l’efficienza complessiva cala.

Infine, le vetture ibride range extender adottano un approccio differente. Il motore termico non trasmette potenza alle ruote, ma funziona solo da generatore per ricaricare la batteria di trazione quando l’energia si esaurisce. Un esempio è la Nissan X-Trail e-Power, che non prevede ricarica alla spina, affidandosi al motore benzina per produrre elettricità.

Francesco Forni