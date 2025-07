Turisti in centro a piedi. Via i bus dal lungarno

Stop ai bus turistici in centro. Dal 1° luglio gli autobus turistici non possono più fermarsi sul lungarno Pecori Giraldi, uno degli accessi storici al centro di Firenze. Al suo posto è entrata in funzione una nuova area per la salita e la discesa dei passeggeri sul lato parco di piazza Vittorio Veneto, ribattezzata ’Cascine’. La decisione, approvata dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, è stata legata all’anticipo del cantiere per la nuova linea tramviaria verso Bagno a Ripoli, che interessa proprio il lungarno. Inizialmente previsto per settembre, l’avvio dei lavori è stato spostato a inizio luglio per sfruttare i mesi estivi, solitamente meno congestionati.

"È stato un cambiamento importante, ma necessario per gestire una fase complessa - ha spiegato Giorgio - Volevamo ridurre l’impatto sulla circolazione riorganizzando anche i flussi dei bus turistici". La nuova fermata, presidiata nei primi giorni dalla polizia municipale per orientare i conducenti, si trova tra via Rhoda de Bellegarde e via Berio, dove fino a poche settimane fa sorgeva la ruota panoramica. Sono stati realizzati 22 stalli per i bus, insieme a spazi per auto, moto e disabili. I mezzi accedono da viale Fratelli Rosselli, subito dopo il sottopasso, e possono effettuare soltanto fermate brevi.

Per la sosta prolungata devono invece raggiungere viale Piombino, vicino alla Fi-Pi-Li, dove è stata allestita un’area apposita con 16 posti riservati. Per rendere lo scalo più funzionale sono stati predisposti servizi dedicati a turisti, autisti e guide, compresi i bagni. È presente anche una pattuglia fissa della Municipale. "Questo primo periodo ci permetterà di capire cosa funziona e cosa no", ha detto l’assessore al Turismo Jacopo Vicini, che ha annunciato la creazione di un tavolo di lavoro per valutare l’assetto definitivo. La sperimentazione è quindi partita, con l’obiettivo di trasformare un’esigenza temporanea in un modello stabile e più ordinato di accoglienza per i visitatori.

Gabriele Manfrin