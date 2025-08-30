Turismo plein air da record. Vacanze in libertà con stile

Vacanze in camper, un turismo in libertà e totale autonomia, a diretto contatto con la natura, per visitare città e scegliere mete turistiche ovunque, ovvero abitar viaggiando. Nuovi veicoli, eleganti suite su ruote, super accessoriate, saranno presentati al prossimo Salone internazionale di Parma. Ma per avere qualche suggerimento su questo tipo di vacanza abbiamo chiesto a Gloria Oppici, brand manager e grande esperta di questo tipo di esperienza.

La vacanza in camper è in costante sviluppo, si può dare qualche numero?

"Il numero di immatricolazioni di camper in Italia ha registrato un aumento del 19,20% rispetto all’anno precedente (da gennaio a dicembre 2024), una cifra che evidenzia l’approccio sempre più positivo degli italiani verso questo strumento per il tempo libero. Cresce ovunque il desiderio di libertà e quello di vivere esperienze significative a contatto con la natura. Inoltre un numero sempre crescente di professionisti sceglie di lavorare da qualsiasi località con un panorama diverso ogni

giorno".

Ci spieghi meglio.

"L’Osservatorio del turismo outdoor 2025 di Human Company ha stimato l’impatto economico diretto del turismo all’aria aperta, attorno ai 4,97 miliardi di euro, ma se alla spesa diretta si aggiunge anche quella indiretta e indotto, si può arrivare ad una previsione di circa 8,85 miliardi di euro. A trainare il comparto è ancora una volta il mercato estero, per il quale si prevedono maggiori presenze +1% rispetto al 2024"

Come si spiega il costante successo di questo modello di vacanza?

"Qualche anno fa abbiamo coniato il termine “Campertherapy”, ovvero ritrovare se stessi in viaggio: rilassarsi, recuperare le energie e dedicarsi a quello che più si ama. Viaggiare con la famiglia, visitare antichi borghi, praticare le proprie passioni sportive in contesti nuovi, l’importante è partire alla ricerca di emozioni. Una filosofia di vita che sta diventando sempre più contagiosa, perché permette di vivere le proprie passioni nella natura, in sicurezza e in libertà. Il camper è tutto questo, la possibilità di concedersi del tempo appena se ne sente il bisogno".

Una vacanza per tutte le tasche?

"Assolutamente. Ci sono molti modelli e tutti adatti alle varie esigenze. Vi sono di tutti i prezzi, ogni modello si può poi ’confezionare’ su misura, come un vestito sartoriale. Basti pensare che importanti designer come Fabrizio Giugiaro, Fabio Contillo e A.F.Porsche si sono già cimentati nella realizzazione del camper del futuro, che diventerà sempre più smart home modulabile ed intelligente. Il futuro è proprio questo, un veicolo ricreazionale che diventa elemento abitativo su ruote, ricco di comfort e di tecnologie, seguendo le linee abitative di una casa e assecondano il gusto personale".

Quali sono le principali novità che saranno presentate a Parma dal 13 al 21 settembre?

"Ogni anno vengono presentati oltre 600 veicoli ricreazionali nuovi tra camper e caravan. La tendenza è quella di curare molto il design sia interno che esterno: praticità, stile e sostenibilità sono la nuova frontiera. I trend seguono quelli di una casa dallo stile nordico con legni chiari, tessuti naturali al look industriale con profili di metallo, fino all’uso di materiali riciclati per una van life sostenibile. Un’attenzione particolare viene data all’evoluzione dei mezzi in fatto di sicurezza e risparmio energetico".