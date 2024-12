Turismo ’green’ e intermodale verso le località di montagna

Cento collegamenti giornalieri Alta Velocità tra Milano e Roma e 50mila posti disponibili ogni giorno, di cui oltre 35mila tra Milano e Napoli; prolungamento dei collegamenti Intercity verso Bardonecchia, Lecce, Bari, Milano e Bolzano e nuove soluzioni digitali per chi viaggia con Regionale. Sono alcune delle novità della nuova offerta invernale di Trenitalia (Gruppo FS) per un turismo sostenibile e intermodale.

Da Firenze, dal venerdì alla domenica fino a fine marzo, è possibile viaggiare con Frecciarossa per Oulx e Bardonecchia. Confermati anche per questo inverno i collegamenti giornalieri tra Torino e le piste di risalita di Bardonecchia, tra Ventimiglia e le piste di Limone e fino Torino e Oulx con il Regionale. Per chi vuole raggiungere il Marché de Noël di Aosta, fino al 5 gennaio Regionale ha previsto un potenziamento delle 14 corse bus del fine settimana tra Aosta e Ivrea con ulteriori 7 bus al giorno.

Su trenitalia.com e sui canali social Instagram e Facebook del Regionale, è possibile scoprire tutte le destinazioni del Natale.

Sempre da Firenze grazie aI FrecciaLink si possono raggiungere durante le festività natalizie e nei fine settimana fino a fine marzo, alcune delle località montane più amate: Aosta, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Gardena, Val di Fassa e Val di Fiemme.

Infine, in collaborazione con il Comprensorio sciistico Via Lattea, chi raggiunge Oulx con Frecciarossa, Intercity e Regionale potrà ottenere degli sconti sullo skipass.