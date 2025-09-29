Troppe auto in città : "Occupano oltre l’80% degli spazi disponibili"

"La libertà di movimento è un diritto sancito dalla Costituzione, non un privilegio" Questo il messaggio che Fiab, Federazione italiana ambiente e bicicletta, ha lanciato a metà settembre in occasione della ’Settimana Europea della Mobilità’ (SEM), promossa dalla Commissione Europea. "In Europa, mediamente, l’80% dello spazio stradale è utilizzato dalle auto per circolare e parcheggiare: un valore assoluto molto elevato, che spesso è però ritenuto un “male necessario” per far funzionare il sistema", sottolinea Massimo Gaspardo Moro, Coordinatore del Centro Studi Fiab.

Altre strade sono possibili, i dati Istat elaborati dal Centro Studi della Federazione mostrano infatti che in città come Bolzano (35%) e Milano (37,1%) l’uso di auto e moto è contenuto, mentre in altre, come Ragusa (84,7%) e l’Aquila (84,2%) è ancora elevato. "L’esperienza ci dice, però, che dove questa percentuale scende al 50% la città funziona molto meglio. Per abbassarla servono più biciclette e micromobilità, più trasporto pubblico locale, più parcheggi in struttura e più veicoli a guida autonoma", precisa Massimo Gaspardo Moro.

La presenza di adeguate infrastrutture è l’elemento cardine per promuovere la mobilità attiva: Bergamo, Padova e Torino sono i centri in cui densità di piste ciclabili è più elevata. Sempre Bergamo (119), con Mantova (134) e Reggio nell’Emilia (108) sono quelli con il più alto rapporto tra piste ciclabili e rete stradale principale. Quelli con la più elevata percentuale di persone che usano la bicicletta sono Bolzano (26%), Ferrara (19,3%) e Mantova (18,7%).

"Sono ancora troppi gli ostacoli economici, infrastrutturali e culturali che, limitando la mobilità attiva, penalizzano di conseguenza l’accesso al lavoro, all’istruzione e ai servizi essenziali", conclude Luca Polverini, vicepresidente FIAB.

Enrico Turati