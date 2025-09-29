Treno diagnostico Diamante 2.0. Manutenzione continua in rete

La manutenzione ha un ruolo fondamentale per rete ferroviaria italiana, per questo ricopre una particolare importanza il progetto di rinnovo della flotta diagnostica di RFI, con l’introduzione del nuovo ’Diamante 2.0’. I treni diagnostici della flotta RFI consentono di acquisire ed elaborare informazioni utili per la valutazione dello stato di salute dell’infrastruttura ferroviaria, con riferimento ai parametri di tutti i sottosistemi infrastrutturali del sistema ferroviario: ovvero l’armamento, l’energia, il segnalamento e le telecomunicazioni. La diagnostica mobile è indispensabile per garantire la sicurezza dell’esercizio perché preveniene le avarie, consente di ottimizzare e programmare gli interventi di manutenzione.

Migrare dalla manutenzione ciclica alla manutenzione on condition (che valuta il raggiungimento soglia di degrado), sino alla manutenzione predittiva (in grado di prevedere la curva di degrado) è diventata possibile grazie al nuovo treno Diamante 2.O. Il costo dei sistemi diagnostici, relative installazioni e messe a punto sul nuovo treno è pari a circa 22 milioni di euro e rientra nel progetto di rinnovo della flotta diagnostica.

RFI è stata il precursore della Diagnostica Mobile con la realizzazione di treni completi dotati dei sistemi diagnostici per misurare tutti i sottosistemi. Nel 2024 è avvenuto il passaggio di consegne dall’attuale treno diagnostico ’Diamante’ al nuovo treno diagnostico ’Diamante 2.0’ che effettua ogni 15 giorni il servizio diagnostico a 300 km/h delle linee AV e di 1a classe lungo un percorso di 1600 chilometri. Attualmente la flotta di treni diagnostici è composta da un treno diagnostico AV, 4 treni diagnostici per il servizio nazionale linee tradizionali, 15 rotabili per il servizio territoriale. Il progetto di rinnovo della flotta diagnostica prevede l’introduzione di altri 2 treni diagnostici AV, 5 treni diagnostici per il servizio nazionale linee tradizionali e 15 rotabili per il servizio territoriale.

L’introduzione in maniera sistematica della video-sorveglianza è un passo verso una valutazione più profonda dello stato dell’infrastruttura e delle sue componenti, aggiungendo ulteriori informazioni del loro stato dall’analisi delle immagini e dal confronto delle stesse con immagini campione. In particolare, consente l’individuazione delle componenti non conformi per analisi e definizione degli interventi di manutenzione.

Associare l’immagine della componente alle misurazioni permette di acquisire informazioni sulla eventuale causa in atto in relazione al degrado misurat. Le modalità di integrazione tra le immagini e i dati raccolti avvengono attraverso algoritmi che presuppongono la precisa localizzazione geografica di immagini e misurazioni, la costituzione ed il mantenimento di una banca dati delle componenti infrastrutturali, delle principali caratteristiche e storia manutentiva, la creazione e l’aggiornamento di un catalogo dei difetti delle infrastrutture.

L’introduzione in maniera sistematica dell’uso delle informazioni provenienti dalla dinamica di marcia, con il treno Diamante 2.0, consente di completare la conoscenza dello stato dell’infrastruttura e delle sue componenti tramite la rilevazione dell’interazione delle stesse con i rotabili in movimento e delle sollecitazioni meccaniche indotte.

L’impulso della diagnostica predittiva mediante integrazione di misure dei diversi sistemi diagnostici e implementazione di logiche di learning-machine: il sistema treno misura, elabora le informazioni sulla base di algoritmi matematici, apprende dalle informazioni di campo e propone le azioni manutentive.

La conoscenza più profonda dello stato dell’infrastruttura e delle sue componenti, derivante dalla correlazione di immagini e misurazioni, rilevazioni ripetute nel tempo e la storia dei guasti consentiranno, tramite tecniche di machine-learning, di implementare modelli previsionali del degrado. Il tutto per meglio inferire l’evoluzione nel tempo della condizione delle componenti dell’infrastruttura onde prevenire i guasti e migliorare la programmazione della manutenzione. Al momento è in corso il popolamento dei database e la definizione delle tecniche di apprendimento. Tra i principali obiettivi si annoverano la riduzione dei guasti con effetto sulla regolarità del servizio e dei costi di esercizio; una più puntuale ed efficiente pianificazione delle risorse manutentive ed una riduzione dei costi programmati di esercizio per la sorveglianza delle linee.