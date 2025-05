Trenino Verde delle Alpi. Tra gite, natura e panorami mozzafiato

Con l’arrivo della primavera si attiva in maniera quasi automatica il desiderio di trascorrere più tempo all’aria aperta per approfittare delle belle giornate offerte dalla stagione e di organizzare occasioni di immersione nella natura, magari con piacevoli passeggiate nel verde o con una stimolante gita in bicicletta, capaci di tenere attivo il fisico e rilassare la mente.

Il Trenino Verde delle Alpi propone una modalità unica per dedicarsi una gita giornaliera o un’avventura di più giorni alla scoperta delle diverse tappe che incontra lungo il suo tragitto tra Domodossola e Berna, collegate ogni due ore da treni moderni che permettono di ammirare magnifiche vedute direttamente dalle sue ampie finestre panoramiche, che vedono susseguirsi cime montuose, verdi vallate e curatissimi paesini che sembrano usciti da una fiaba.

Il documento di viaggio per un’esperienza sul Trenino Verde delle Alpi è la Carta giornaliera BLS Trenino Verde acquistabile su bls.ch/treninoverde o tramite i rivenditori ufficiali. Il documento di viaggio, disponibile anche per 2 giorni, consente di salire e scendere dal treno più volte al giorno, permettendo di esplorare le meravigliose località svizzere toccate dal treno, e include anche la gita in battello sul lago di Thun.

Viaggiare a bordo del Trenino Verde delle Alpi promette un’avventura lungo il suo tragitto ferroviario tra il Canton Vallese e il Cantone di Berna, sono tantissime le occasioni per immergersi nella natura e provare una nuova avventura. E per scoprire le destinazioni raggiungibili in treno con uno spirito di “green culture”. (nella foto, il tour in battello sul Lago di Thun compreso nella Carta giornaliera BLS Trenino Verde).