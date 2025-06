Trenino Verde delle Alpi. Il modo migliore di scoprire la Svizzera

Il Trenino Verde delle Alpi propone una modalità unica per dedicarsi una gita giornaliera o un’avventura di più giorni lungo il tragitto che separa Domodossola e Berna, collegate ogni due ore da treni moderni che permettono di ammirare magnifiche vedute direttamente dalle sue ampie finestre panoramiche.

La carta giornaliera BLS per viaggiare sul Trenino Verde delle Alpi si può acquistare attraverso il sito bls.ch/treninoverde o tramite i rivenditori ufficiali. Il documento di viaggio, disponibile anche per 2 giorni, consente di salire e scendere dal treno più volte al giorno, permettendo di esplorare le meravigliose località svizzere toccate dal treno, e include anche la gita in battello sul lago di Thun. Tra il Canton Vallese e il Cantone di Berna, sono tantissime le occasioni per immergersi nella natura e provare una nuova avventura.

Ad esempio il tour in battello sul Lago di Thun ammirando il paesaggio mozzafiato delle montagne circostanti, escursione compresa nella Carta giornaliera BLS Trenino Verde. A Spiez le famiglie con i bambini potranno diverirsi sulla pista skater, il parco giochi e un campo da minigolf. Una delle tappe ideali per accedere a spettacolari paesaggi di montagna attraverso percorsi adatti a ogni tipo di preparazione fisica è Kandersteg. Da questa località partono sentieri più o meno impegnativi, che variano dai 3 ai 16 chilometri che si snodano tra boschi, prati, vallate di montagna e ripide pareti rocciose, costeggiano fiumi e graziose case tradizionali in legno.

Da Berna partono molteplici itinerari da poter godere con una bella pedalata all’aria aperta, le bici tradizionali e le ebike si possono noleggiare in diversi punti della città anche vicino alla stazione dei treni. Tra i percorsi disponibili uno dei più affascinanti è il tour tematico di 58 chilometri attraversando la “cintura verde“ per poi proseguire verso l’Emmental e la regione del Gantrisch. Lungo il percorso diversi cartelli verdi segnalano i punti di interesse a cui vale la pena prestare attenzione per apprendere informazioni interessanti, curiose e sorprendenti sulla natura circostante.