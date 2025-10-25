Trenino Verde delle Alpi. Il mezzo più comodo per viaggiare in quota

Una vacanza nella vacanza il viaggio sul Trenino Verde delle Alpi che non è solo un modo per raggiungere una destinazione, ma l’inizio di un’esperienza indimenticabile tra valli, cime spettacolari e deliziosi borghi. Lungo il suo affascinante percorso, una tappa da non perdere è la suggestiva Lauchernalp, autentica gemma incastonata nella valle del Lötschen, meta ideale per vivere la montagna in tutte le sue stagioni.

Il Trenino Verde delle Alpi collega comodamente Domodossola alla Lauchernalp con una partenza ogni due ore, accompagnando i passeggeri attraverso il meraviglioso percorso panoramico che si snoda tra il Piemonte e la Svizzera fino alla stazione di Goppenstein. Da lì, un breve tragitto in autobus conduce a Willer, la stazione a valle e punto di accesso alla funivia che porta direttamente alla terrazza panoramica della Lauchernalp che si trova a 2000m.

La formula ideale per visitare la Lauchernalp in tutta tranquillità è utilizzando il Biglietto Speciale BLS Trenino Verde Lauchernalp – 2 giorni che si acquista sull’e-shop della rete ferroviaria svizzera BLS– al costo di 54 franchi (58 euro). Con questo biglietto, si potrà vivere un’esperienza alpina senza stress per immergersi nei paesaggi mozzafiato della valle usufruendo oltre al treno anche dell’autobus e della cabinovia.

Conosciuta per le sue perfette piste da sci e per gli sport invernali, la Lauchernalp è una meta imperdibile anche durante la stagione estiva per i panorami mozzafiato, sentieri per ogni livello, attività per tutta la famiglia. La mappa della valle che segnala i percorsi di trekking, i sentieri avventura, i rifugi e i parchi giochi per i bambini si può trovare sul sito www.loetschental.ch/en.

Tra gli itinerari più amati dai turisti il Sentiero avventura Alperlebnisweg pensato per i più piccoli con quattordici stazioni interattive per scoprire la vita di montagna imparando a mungere una mucca in legno, fare il fieno, imparare a riconoscere piante e fiori. Il Loichi Kugelweg o ’Percorso delle biglie’ dove è possibile fermarsi a giocare con le biglie di legno e il Rundwanderung Lötschenpasshütte il percorso lungo 12 chilometri che porta al Lötschenpasshütte a 2.690 metri di quota.