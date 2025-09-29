Treni ad alta velocità tra le capitali europee: ecco il progetto per collegare più città in meno ore

Durante l’ottava Conferenza ITC2025 sulle infrastrutture e i trasporti, svoltasi ad Atene dal 22 al 24 settembre 2025, la Comunità delle imprese ferroviarie e infrastrutturali europee (CER), ha svelato il progetto della nuova Rete ferroviaria europea ad alta velocità, pensata per trasformare completamente il modo di muoversi tra le principali capitali e città del continente.

Immaginate di partire da Roma e arrivare a Berlino in poche ore, oppure da Madrid a Milano con un solo cambio in Francia: tutto questo potrebbe diventare realtà grazie a più di 49.400 chilometri di linee dedicate e treni capaci di raggiungere i 250-350 km/h. Entro il 2030, viaggiare in Europa potrebbe essere più veloce, efficiente e sostenibile rispetto all’aereo.

Stazione Centrale di Milano

L’impegno del CER e della Commissione europea

Il direttore esecutivo del CER, Alberto Mazzola, ha dichiarato a Euronews: “La Commissione europea presenterà probabilmente il 21 ottobre il Masterplan per i collegamenti ad alta velocità tra tutte le capitali e le principali città. Crediamo che sia fattibile. Come associazione ci stiamo lavorando da quattro o cinque anni. Vorremmo che tutte le capitali europee fossero collegate da treni ad alta velocità, includendo anche le grandi città e gli agglomerati urbani di almeno 250.000 abitanti.”

Mazzola ha aggiunto che, una volta completata, la rete dovrebbe trasformare la ferrovia nella spina dorsale dei viaggi in Europa: circa il 50% dei passeggeri percorrerà lunghe distanze su treni ad alta velocità, mentre il 20% utilizzerà treni convenzionali.

Tempi ridotti, maggiore comfort e sostenibilità

Le nuove tratte ad alta velocità permetteranno di concentrare più visite in meno giorni. Collegamenti come Atene-Istanbul potrebbero essere completati in circa quattro ore, rendendo possibile combinare storia, cultura e gastronomia senza sacrificare ore preziose in viaggio.

Ma la rete non punterà solo alla velocità: i convogli saranno più ecologici rispetto agli aerei sulle stesse distanze, riducendo significativamente le emissioni di CO2. Inoltre, offriranno standard elevati di comfort e servizi, rendendo gli spostamenti un’esperienza piacevole e sicura, integrata nel viaggio stesso.

Investimenti e tempi di completamento

Realizzare l’intera rete ad alta velocità europea costerà circa 546 miliardi di euro, secondo la CER. La rete principale dovrebbe essere pronta entro il 2030, mentre quella estesa, che collegherà tutte le capitali e le principali città, è prevista entro il 2040, con finanziamenti provenienti da programmi europei e nazionali, e possibili contributi da risorse dedicate alle infrastrutture della difesa.

Una volta operativa, la rete renderà i viaggi tra le città del Vecchio Continente rapidi e semplici. I turisti potranno combinare più destinazioni nello stesso viaggio, ridurre la dipendenza dall’aereo e sfruttare ogni momento della vacanza. Ma non bisogna dimenticare che l’attuale infrastruttura ferroviaria europea è ancora indietro: oggi l’Europa dispone di meno linee ad alta velocità rispetto al secondo dopoguerra, il che rende la costruzione di questa rete una sfida ambiziosa, ma essenziale per il futuro della mobilità.