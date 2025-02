Trasporto ferroviario. Una sfida sostenibile

Il trasporto ferroviario ha un ruolo cruciale per la crescita del turismo sostenibile ma vi sono ancora criticità che limitano il pieno sviluppo della mobilità ferroviaria. Sfide alle quali si può rispondere con soluzioni innovative volte a migliorare l’esperienza dei viaggiatori: dall’introduzione di tariffe agevolate allo sviluppo di pacchetti ‘all inclusive’, dalla promozione del turismo sostenibile attraverso treni tematici a interventi mirati a rendere il servizio più capillare, intermodale, e a migliorare i collegamenti internazionali. Senza trascurare la necessità di una maggiore integrazione tecnologica. È quanto emerge dal white paper di Trainline, la principale piattaforma indipendente di viaggi in treno e in pullman in Europa, presentato nella Capitale, alla presenza della ministra del Turismo Daniela Santanchè, in occasione dell’evento ‘Tutti i treni portano a Roma’.

Nel 2024, i soli viaggi prenotati tramite Trainline hanno generato un risparmio stimato di oltre 1 milione di tonnellate di CO2. Un dato che – rileva lo studio – spinge molti viaggiatori a preferire il treno ad altri mezzi di trasporto: il 46% dei viaggiatori considera, infatti, l’impatto ambientale quando pianifica i propri viaggi, con un aumento del 5% rispetto al 2023. E nell’anno del Giubileo, con il 33% degli italiani che prevede di visitare Roma per l’occasione, il treno è già la scelta preferita dal 35% dei visitatori.

In Italia la liberalizzazione del settore ferroviario è un ulteriore driver di crescita per il mercato. Un italiano su tre apprezza la maggiore scelta e i prezzi più bassi. Sulle rotte nazionali, come la Roma-Milano, si è registrato un costante calo delle tariffe negli ultimi cinque anni, mentre sulla Milano-Parigi la riduzione ha raggiunto il 19%. Il 47% degli italiani desidera migliori collegamenti internazionali e il 43% è interessato alla tratta Milano-Parigi, a dimostrazione del potenziale di crescita in questo settore.

"L’Italia è un mercato molto importante per noi. L’ingresso in Italia di Sncf e di Arenaways – spiega Jody Ford, ceo di Trainline – significherà, entro il prossimo anno, una possibilità di scelta maggiore per i clienti e più lavoro e opportunità per Trainline. Al tempo stesso si consolida il forte rapporto con Trenitalia dopo l’espansione all’estero della società".

Allo stesso tempo, il treno è sempre più popolare per i viaggi di piacere all’interno dell’Italia, registrando una crescita del 4% negli ultimi due anni. Si inserisce in tale scenario anche il viaggio inteso come ‘esperienza’ con un nuovo segmento di mercato che si sta affermando nel nostro Paese. Ne sono un esempio le proposte di FS Treni Turistici Italiani, come il recente viaggio del treno E626 Centoporte degli anni ‘30 che ha accompagnato da Torino Porta Nuova a Bardonecchia i partecipanti al 70esimo Meeting dello Scij. "Il modo in cui hanno ridato vita ai treni storici è davvero bello. Penso – ha commentato il ceo di Trainline – che sia un’iniziativa molto interessante e innovativa. Non ho mai visto niente del genere nel resto d’Europa. Vendiamo quei biglietti e ci piacerebbe venderne di più".