di Egidio Scala

Valore alla crescita, nel segno della sostenibilità. Gruppo FS, in coerenza con gli obiettivi strategici di efficientamento energetico, è impegnato da anni in un percorso che porta verso la produzione energetica. Per rispondere a tale indirizzo diverse sono le iniziative in cantiere attraverso le società operative, dalla messa in esercizio di nuovi impianti solari in aree del Gruppo non più funzionali, all’installazione di pannelli fotovoltaici su tetti e capannoni. Con l’obiettivo dunque di rendere l’approvvigionamento energetico più sostenibile ed economico e accelerare la transizione energetica nasce FS Energy, nuova società del Gruppo.

FS Energy, con il Presidente Massimiliano Garri e l’Amministratore Delegato Antonello Giunta, guiderà lo sviluppo delle attività energetiche per tutte le società del Gruppo FS attraverso l’implementazione di impianti fotovoltaici per incrementare la produzione e ottimizzare l’autoconsumo. La NewCo permetterà di gestire in modo più efficiente l’energia residua esposta al mercato mediante un sistema evoluto di gestione del rischio commodity.

Obiettivo del Gruppo FS, primo consumatore di energia elettrica del Paese con circa il 2% della domanda nazionale, è la decarbonizzazione dei consumi energetici attraverso la produzione da fonti rinnovabili e l’installazione di 1 GW (circa 1,5 TWh in caso di fotovoltaico) di capacità rinnovabile entro il 2029, pari al 19% di tutti i consumi del Gruppo FS, e di circa 2 GW (3 TWh in caso di fotovoltaico) entro il 2034, ovvero il 40% dei consumi.

Il tema energia è parte degli obiettivi del piano strategico 2025-2029 che prevede 100 miliardi di euro di investimenti per innovare i trasporti e migliorare l’esperienza di viaggio, con l’obiettivo di costruire un sistema di mobilità integrato, sostenibile, connesso all’Europa e al futuro. Le principali leve per la realizzazione del piano di sviluppo di produzione da fonti rinnovabili sono la realizzazione di impianti in proprio, l’acquisizione di impianti fotovoltaici di terzi, la stipula di Power Purchase Agreement (PPA) e la realizzazione degli impianti in co-development.

Grazie al contributo delle principali società del Gruppo, è stata da poco aggiudicata la prima gara pubblica in Italia per la fornitura di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili per usi non strettamente connessi alla trazione dei treni. La gara, dal valore di 204,2 milioni di euro, prevede l’acquisto a prezzo fisso di 275GWh l’anno suddivisi in 5 lotti.

Lo sviluppo di impianti fotovoltaici attraverso il co-sviluppo rappresenta uno dei principali strumenti per raggiungere 1,1 GW di capacità rinnovabile entro il 2029. È in corso la gara del valore di 46 milioni di euro per selezionare operatori energetici qualificati, con l’obiettivo di sviluppare impianti funzionali alla realizzazione di circa 200-300 MW di potenza installata. Nel dettaglio la gara prevede lo sviluppo di 18 impianti fotovoltaici connessi ad altrettante sottostazioni, 10 dei quali con potenza tra i 6 e i 12 MW e 8 con potenza compresa tra 25 e 90 MW.