Tra streghe e vampiri . Halloween in camper

In occasione della notte più tenebrosa dell’anno, Yescapa, piattaforma di camper sharing leader in Europa, propone diverse destinazioni che combinano l’atmosfera unica di Halloween con la scoperta dei luoghi più infestati in Italia e Europa. I misteriosi borghi di Volterra e Triora, la città di Edimburgo e alcuni luoghi della Transilvania sono le destinazioni suggerite per combinare il piacere di una vacanza itinerante alla passione per i luoghi misteriosi.

L’ antico borgo etrusco di Volterra è una tappa ideale per immergersi nel fascino gotico di Halloween: si dice, infatti, che sia la ’città dei Volturi’, un’antica dinastia di vampiri che hanno consacrato la città a luogo di leggende e misteri. Con le sue mura millenarie e l’architettura medievale, Volterra regala suggestioni perfette per chi cerca un’atmosfera magica e misteriosa. Conosciuto come “il borgo delle streghe”, Triora è la meta perfetta per un Halloween inquietante: qui ogni angolo racconta antiche tradizioni leggende di streghe e magia. Famoso per i processi di stregoneria del XVI secolo, infatti, Triora offre un’atmosfera densa di mistero tra vicoli illuminati da torce, sfilate in costume e rievocazioni storiche. Da qui, dirigendosi verso la costa, è possibile fare tappa a Portofino per visitare il Castello Brown, un luogo dall’aspetto magico che, con la sua vista mozzafiato, si adatta perfettamente a un’esperienza di Halloween.

La capitale scozzese grazie alla sua architettura gotica, è una delle destinazioni più affascinanti per Halloween. Il Castello di Edimburgo domina la città ed è culla di diverse leggende: uno dei fantasmi più famosi, ad esempio, è quello di un suonatore di cornamusa, il Lone Piper. Secondo la leggenda, quando furono scoperti gli antichi tunnel sotto il castello, nessuno si offrì per scoprire dove portassero con precisione. Per questa ragione fu scelto un suonatore di cornamusa perché attraverso la musica sarebbe stato più semplice seguirlo. Ad un certo punto, però, il suono scomparve e con lui il giovane musicista: da quel giorno pare che in molti abbiano sentito il suono di una cornamusa provenire dalle profondità del castello. Da qui il viaggio continua e Yescapa consiglia di percorrere la Royal Mile fino al Palazzo di Holyrood, immergendosi tra i vicoli medievali.

Famosa per le sue leggende gotiche, la Transilvania è una destinazione ideale per chi cerca un’esperienza di Halloween autentica. Il Castello di Bran, noto come il Castello di Dracula, è avvolto da un’atmosfera ancora più mistica in autunno, con mercatini a tema e la nebbia che lo rende ancora più inquietante. È qui che nasce la leggenda di Dracula, nel lontano 1457, quando il principe di Valacchia, Vlad Dracul, invase la città di Brasov e uccise, impalandoli, molti nobili e abitanti della zona. Da questo luogo, Yescapa suggerisce di proseguire verso Brașov, una città dal centro storico affascinante, per concludere il viaggio con un perfetto mix di storia e leggende gotiche.