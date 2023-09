Touareg R eHybrid la più potente della Casa tedesca

Già aperti gli ordini per la Touareg R eHybrid, la super ibrida plug-in ammiraglia Volkswagen, che detiene i galloni di modello più prestazionale della gamma. Mossa dal V6 turbo benzina da 3.0 litri da 340 cavalli abbinato a un motore elettrico da 136 cv posto fra il 6 cilindri e il cambio automatico Tiptronic a 8 marce, è grado di erogare una potenza di sistema di 462 cavalli e una coppia di 700 Nm.

Touareg R eHybrid accelera da 0 a 100 kmh in 5,1 secondi. Ad alimentare il propulsore elettrico provvede una batteria agli ioni di litio di 14,1 kWh, che garantisce una autonomia a zero emissioni di 47 chilometri. Il consumo dichiarato è di 2,1-2,4 litri100 km con emissioni di 4954 gkm di CO2. Come sempre questi dati sono avvicinabili se la carica elettrica è al 100%. Il sistema è parente di quello di Porsche Cayenne E-Hybrid, che condivide con il Suv di VW la piattaforma PL73, quella anche di Lamborghini Urus. La crema dei Suv del Gruppo.

Ha trazione integrale, con il differenziale centrale in grado di variare la distribuzione della coppia fra i due assi delle ruote fino al 70% della coppia alle ruote anteriori e l’80% al posteriore. A richiesta ci sono l’asse posteriore sterzante, le sospensioni pneumatiche e l‘Offroad Pack, con modalità di guida per sabbia e ghiaia, protezioni sottoscocca e serbatoio da 90 litri.