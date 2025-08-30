Toscana Aeroporti festeggia a luglio 1,1 milioni di passeggeri

Ormai si sono abituati ai primati a Toscana Aeroporti dove il mese di luglio è stato archiviato con un nuovo record di traffico, gestendo in totale 1,1 milioni di passeggeri negli scali di Firenze e Pisa. Il dato segna un incremento del +6,6% rispetto allo stesso mese del 2024. A sostenere il risultato contribuiscono le performance di entrambi i segmenti: il traffico internazionale cresce del +5,8%, mentre quello nazionale registra un +8,7%. Nei primi sette mesi del 2025, il traffico totale ha raggiunto la cifra record di 5,6 milioni di passeggeri, con una crescita del +9,1% rispetto all’analogo periodo del 2024.

L’Aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci (FLR): lo scalo fiorentino registra il miglior luglio della sua storia con 385mila passeggeri, in aumento del +9,9% rispetto al 2024. A trainare la crescita è la forte accelerazione del traffico internazionale (+12,4%), che compensa la lieve flessione di quello nazionale (-3,3%). Le cinque destinazioni più trafficate del mese sono state, in ordine, Parigi, Londra, Amsterdam, Monaco di Baviera e Barcellona. Da inizio anno, i passeggeri transitati a Firenze sono 2,2 milioni, con una crescita del +9,3% sul 2024.

Anche a Pisa per l’Aeroporto Galileo Galilei (PSA) luglio è stato un mese da incorniciare con la miglior performance raggiunta nella storia dello scalo con 681mila passeggeri (+4,8% rispetto a luglio 2024). La performance è stata positiva su entrambi i mercati, con un traffico internazionale in crescita del +1,9% e un segmento nazionale in forte espansione (+13,4%). Le rotte più frequentate a luglio sono state Londra, Tirana, Palermo, Catania e Cagliari. Il traffico progressivo da inizio anno raggiunge il record di 3,4 milioni di passeggeri, segnando un miglioramento del +8,9% rispetto ai primi sette mesi del 2024.