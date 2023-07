Topolino festeggia i 100 anni sulla Vespa

Due marchi iconici si incontrano in un’edizione limitata che celebra un anniversario molto speciale: Vespa presenta Disney Mickey Mouse Edition by Vespa. I due marchi sono da sempre entrambi protagonisti dell’immaginario comune e recentemente il più famoso scooter al mondo è anche diventato la materializzazione di un sogno nelle fantastiche avventure di Luca, capolavoro di animazione di Disney e Pixar.

Michele Colaninno, chief executive del Gruppo Piaggio: "I sogni ci permettono di guardare al futuro con ottimismo, anche in momenti difficili. Un’icona senza età come Vespa non poteva non celebrare, per il centenario di Disney, un’intramontabile icona come Mickey Mouse, con un omaggio alla creatività, alla fantasia, alla spensieratezza e al divertimento".

Ri.Ga.