Tesla Model Y va oltre. Long range e comodità

Passa di grado e comanda ancora il gruppo. Con un’autonomia omologata di 622 km nel ciclo WLTP, la Tesla Model Y Long Range si conferma protagonista di assoluto rilievo tra i crossover elettrici. L’aggiornamento Juniper ne rafforza il primato, dopo un 2023 da auto regina delle vendite globali e un 2024 chiuso al secondo posto, dietro a Toyota RAV4.

Spinta da un motore posteriore da 340 cavalli e 450 Nm, scatta da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. Il pacco batterie da 75 kWh, supportato da un’aerodinamica rivista, consente percorrenze reali fino a 540 km. Un risultato che avvicina le promesse all’esperienza quotidiana.

Richiama il Cybertruck e il Cybercab, con una firma luminosa LED anteriore e una barra posteriore rossa. All’interno, l’abitacolo guadagna in qualità percepita e cura costruttiva. La plancia è attraversata da una sottile striscia luminosa, il monitor centrale da 15,4” gestisce tutte le funzioni, affiancato da un secondo display da 8” per i passeggeri posteriori.

Notevole l’abitabilità per ogni taglia di passeggero presente a bordo. Con 4,79 metri di lunghezza e un passo di 2,89, offre uno spazio interno da primato. I bagagli trovano posto in un vano da ben 854 litri, fino 2.041 con i sedili abbattuti, a cui si aggiungono 117 litri nel “frunk” anteriore.

La guida è fluida, ben bilanciata, divertente quando si aumenta il passo. Lo sterzo, meno diretto rispetto al passato, privilegia il comfort. Le sospensioni a smorzamento selettivo modulano la risposta alle asperità, migliorando la qualità di marcia. La climatizzazione è efficace, seppur un poco più rumorosa con le bocchette posteriori attivate. Ottimo l’isolamento acustico, che eleva l’agio su ogni fondo stradale.

L’Autopilot di serie garantisce assistenza alla guida di livello 2, mentre quello avanzato è disponibile con sovrapprezzo. L’intervento in autostrada è preciso, a volte un po’ apprensivo.

La ricarica da Supercharger, con potenza fino a 250 kW, consente alla vettura di passare dal 20 all’80% in pochi minuti. I costi partono da 0,42 euro/kWh. A casa si scende a circa 0,30 euro/kWh, per una spesa di 22,5 euro per un ’pieno’, ma i tempi naturalmente si dilatano. Il peso di 1.975 chilogrammi non compromette l’efficienza.

La nuova struttura posteriore in gigacasting riduce la massa e semplifica la produzione, incrementando stabilità e rigidità. I costi. In Italia Model Y parte da 44.990 euro, la versione Long Range RWD da 49.990 euro, in promozione con formula rateale da 405 euro al mese. Un’offerta che coniuga autonomia, comportamento stradale, vita a bordo e tecnologia a un eccellente rapporto prezzo-prestazioni.

