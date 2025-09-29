Tendenza comfort. Vivere on the road senza rinunce

Tante novità per la stagione turistica 2026: un nuovo concetto per il turismo dell’abitar viaggiando. Parola d’ordine della moderna generazione di veicoli ricreazionali: equilibrio armonioso tra estetica e funzionalità. Nuove linee guida per camper, caravan e van: più spazio, più ordine, più funzionalità, eleganza e tecnologia.

Ormai sono veicoli come suite di lusso su ruote. Il turismo en plein air potente motore di sviluppo economico territoriale, promuove la sostenibilità e offre esperienze autentiche ai turisti. L’ultima edizione del Salone del Camper, evento organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper ha presentato nuovo concetto abitativo detta le tendenze del turismo en plein air per quanto riguarda i veicoli ricreazionali. Le novità principali hanno riguardato gli spazi abitativi interni, che sono sempre più ampi, accoglienti, ordinati, eleganti e tecnologici.

Il cliente cerca, sia per il camper che per la caravan e il van, massima ottimizzazione degli spazi, comfort e praticità. Fra le novità presentate a Parma caravan offroad da deserto e avventura, diversi fuoristrada di lusso, bellissimi motorhomes della Laika, pratici e anche economici i modelli della Rimor, del gruppo Trigano e molti altri veicoli davvero perfetti e frutto di alta tecnologia.

Il cuore pulsante del veicolo resta la cucina e il living, sempre più integrati fino a creare un open space dal design continuo, con poche interruzioni tra la cabina di guida e la cellula abitativa, con dinette face to face, grandi living con salotti e tavoli che possono addirittura essere rimossi e portati all’esterno. Particolare attenzione alla zona notte, che si presenta con letti gemelli o centrali anche regolabili in altezza (per avere più spazio in camera o garage secondo le esigenze), reti, materassi e tessuti di grande qualità. Anche la zona/toilette diventa sempre più confortevole e pratica.

I visitatori hanno potuto ammirare i nuovi linguaggi estetici dei mezzi, che interpretano sempre più il camperismo come stile di vita, con concept arredativi che ridefiniscono il viaggio: illuminazione a Led e a luce indiretta, che crea ambienti accoglienti e di grande comfort visivo; pietra acrilica utilizzata copiosamente nelle cucine e nei bagni, in grado di garantire igiene, resistenza ed eleganza; piani di lavoro effetto pietra, pensili senza maniglie, parabrezza panoramici che danno luminosità agli interni, colori degli interni sempre più eleganti, che virano dal crema opaco al grigio ardesia al tortora.

Il mobilio in legno spazzolato, spesso in noce di qualità, le superfici riflettenti e satinate, con effetti tridimensionali e di grande personalità. Anche le soluzioni di stivaggio sono state ottimizzate, l’attenzione al dettaglio ormai è ovunque dai tetti in vetroresina e antigrandine, gli skydome apribili con zanzariera, doppi pavimenti riscaldati, potenti pannelli solari, gavoni capienti, grafiche esterne accattivanti. Molte di queste dotazioni sono di serie, quindi a costo zero.

Il trend delle nuove esigenze di viaggio: la flessibilità, il contatto con la natura, la scoperta di itinerari meno battuti, la ricerca dell’autenticità di borghi e la possibilità di coniugare sport, cultura e enogastronomia in libertà. Il mondo del camperismo si candida ad avere un ruolo sempre più importante nell’economia italiana, di spinta e traino di altri settori, come quello di una offerta turistica che cerca soluzioni orientate alla delocalizzazione e destagionalizzazione ovvero mitiganti rispetto all’over tourism emergente.

Camper e caravan sono diventate soluzioni ergonomiche per vivere nel modo più immersivo e naturale viaggio e vacanze. Anche da questo punto di vista il Made in Italy rappresenta il futuro del design e della tecnologia applicata al turismo plein air.