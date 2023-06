Tecnologica Mission X Hypercar elettrica per i 75 anni della casa

Un regalo spettacolare per i 75 anni. Porsche Mission X è la hypercar elettrica che celebra i 75 anni del Marchio di Zuffenhausen e anticipa la tecnologia del futuro prossimo. Non è un sogno, ma una anteprima verosimile di una vettura stradale e non da pista, anche se ricorda i bolidi del mondiale Endurance, come la mitica Porsche 917.

La monoscocca è in fibra di carbonio, le portiere si aprono a elitra, proprio come sulla 917, lo stile è votato alla maggiore deportanza possibile, per essere incollata a terra. Lo ’sguardo’ spicca con gruppi ottici a led che richiamano quelli di bolidi di quali la 906 e la 908.

Lunga 4,5 metri, alta 1,2 m e con un passo di 273 centimetri, presenta un abitacolo avvolto da un esoscheletro in CFRP, Le caratteristiche tecniche dovrebbero essere annunciate il futuro. Porsche ha dichiarato un rapporto pesopotenza di 1 kgCv, una indicazione straordinaria, che la renderebbe imprendibile.

Non è stato comunicato il numero di motori elettrici. Invece le batterie, che beneficiano di un’architettura a 900 Volt per una ricarica velocissima, non sono sul pianale, ma al centro di Porsche Mission X, dietro ai sedili di guida per un bilanciamento da vera auto da corsa.

f.f.