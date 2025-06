Tappa in Polonia per promuovere il Romagna Bike

Si è svolto dal 10 a 13 giugno il secondo appuntamento in Polonia per i ’Door to Door 2025’ sui mercati europei dei progetti di comunicazione, marketing e promo-commercializzazione del cicloturismo all’estero, promossi da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Consorzio Terrabici.

I promoter di ’Romagna Bike’ sono stati a Gdansk (Danzica) per partecipare alla conferenza internazionale Velo-City e contestualmente a Cracovia, Rzeszow per tre giornate di incontri individuali con tour operator, agenzie di settore, cycling club, federazioni e media specializzati.

La visita a Gdansk è stata contestuale allo svolgimento della edizione 2025 di Velo-City, il summit mondiale della ciclabilità organizzato dalla European Cyclists’ Federation (ECF) che il prossimo anno si svolgerà a Rimini dal 16 al 19 giugno.

All’evento considerato il principale appuntamento mondiale sulla ciclabilità, hanno partecipato più di 1.500 delegati provenienti da oltre 60 paesi per un confronto e scambio di conoscenze per la promozione del turismo in bicicletta, della mobilità attiva e sostenibile. La sales manager di Terrabici, Silvia Montanari, è stata a Cracovia, Rzeszow e dintorni per incontrare alcuni tour operator specializzati e sviluppare accordi promo commerciali con i bike hotel del consorzio e prodotti legati ai nuovi percorsi cicloturistici e via Romagna. La regione vanta una rete di oltre 8.000 chilometri di ciclovie che si snodano tra la costa adriatica, le città d’arte e l’entroterra collinare.