SYM, il 125 come stile di vita. Ci pensano Jet X e Mamba

Il 125 come lo avresti voluto. E che forse sognavi. Per guidare su ogni tipo di strada, per ottenerne il massimo comfort, senza trascurare il divertimento. L’idea? Puntare su scooter belli e allo stesso tempo “cattivi“. SYM Italia torna a far vibrare il segmento 125 cc con due nuovi protagonisti dal Dna selvaggio, lo sportivo Jet X e il crossover MMBCU-Mamba. Nati per chi vuole assaporare il brivido in città o in viaggio, i due scooter sono i portavoce di una nuova visione: un mix di "urban Jungle" e potenza, offerti per offrire una mobilità di alto livello, dove l’affidabilità SYM si sposa ad una forte identità visiva e a contenuti tecnici di categoria superiore.

Jet X, la belva urbana. Pronto a dominare il traffico cittadino con un assetto robusto preciso e controllato, riversa potenza e agilità in ogni ripartenza. Il suo design è un graffio nello skyline metropolitano: linee taglienti ed aggressive, schermo LCD a sviluppo orizzontale, firma luminosa full LED che difende con sicurezza la notte della giungla urbana.

La componente tecnologica è uno dei tratti distintivi del Jet X: la strumentazione LCD retroilluminata e con dimmer automatico, il sistema keyless di ultima generazione e l’illuminazione full LED lo eleggono ad eccellenza premium. Il CBS con doppio disco garantisce decelerazioni efficaci e, per mantenere il controllo in ogni curva, SYM equipaggia il Jet X con controllo di trazione (TCS) e sospensioni tarate per l’ "urban aggression", trasformando la guida in un’esperienza gratificante, quasi un ruggito di libertà.

MMBCU-Mamba, design che colpisce. Un nuovo concetto di crossover urbano per il turismo sportivo in stile nudo, che unisce la velocità ad un elevato comfort. Si fa notare per la sua presenza scenica, volutamente ispirata all’iconico serpente: i fari LED richiamano gli occhi, la linea affilata, sinuosa e appuntita del retro ricorda la coda, la livrea cangiante custodisce l’anima mutante della giungla metropolitana.

Il monoammortizzatore posteriore, che si intravede dal codone quasi sospeso, è la caratteristica più distintiva del Mamba, perché gli permette di viaggiare morbido e progressivo sulle irregolarità delle strade. Il sistema Start & Stop intelligente, abbinato al dispositivo ZRSG, assicura un consumo efficiente, ideale per chi affronta tragitti misti tra città e lunghe percorrenze. L’esperienza di guida, pensata per l’esplorazione grazie alla pedana larga, alla sella confortevole e all’ampio sottosella, è resa ancora più sicura grazie al controllo di trazione (TCS), all’ABS firmato Bosch e ad un innovativo telaio rinforzato con sistema ALEH.