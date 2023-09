Sviluppo del software con Aras Innovator

Aras, fornitore della più importante piattaforma low-code per progere, costruire e gestire il ciclo di vita dei prodotti complessi, annuncia che è stata selezionata da Nissan per semplificare la gestione delle varianti complesse di ’software in-vehicle’. La decisione arriva nel momento in cui Nissan sta ampliando la sua produzione di veicoli elettrici per rispondere alla crescente richiesta dei consumatori. Ma con l’aumento dell’elettrificazione, cresce anche la quantità di codice sorgente correlato, che supera ora i 100 milioni di righe per ogni veicolo. E grazie ad Aras Innovator, sono stati eliminati errori derivanti dall’inserimento manuale delle informazioni.