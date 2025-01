’Stylish Rent’. Il noleggio premium è su misura

Guidare può essere un’esperienza straordinaria. Se vissuta in sicurezza e, manco a dirlo, su auto capaci di regalare emozioni chilometro dopo chilometro, curva dopo curva. Il noleggio di una vettura ’premium’ è una scelta di campo. E di stile. Ne sa qualcosa Luca Maggiore, fondatore (nel 2018) e amministratore delegato di ’Stylish Rent’, azienda leader in Italia con un raggio d’azione che si amplia anche ai Paesi dell’Europa meridionale e che continua a crescere intercettando sempre più clienti e interesse.

Una flotta importante quella di ’Stylish Rent’ che include modelli straordinari come Maserati Grecale, Bmw X6, Audi Q8, Bmw X7, Range Rover Sport e Mercedes Gle, vetture pronte a soddisfare le aspettative dei clienti che cercano il top per prestazioni, comfort e design. Auto che non sono solo mezzi di trasporto, ma simboli di prestigio, capaci di elevare ogni momento, che sia un weekend fuori porta o una celebrazione speciale. "Con le nostre vetture – afferma Luca Maggiore – vogliamo regalare una vera e propria experience di guida e di vacanza. Accedere ai nostri servizi è semplice e a portata di click. Basta digitare www.stylishrent.com scegliere l’auto desiderata e compilare il form. Poi, il gioco è fatto. A tutto il resto ci pensiamo noi".

E in effetti ’Stylish Rent’ non è solo un noleggio auto di pregio. Ma un mondo fatto di servizi e vere e proprie ’coccole’ per i clienti. "Il nostro modello di business prevede un servizio a 360 gradi – continua Maggiore –. Una volta prenotata la vettura, i nostri driver porteranno l’auto direttamente al domicilio del cliente e, dopo aver spiegato il mezzo al futuro conducente e risposto a ogni sua domanda, si limiterà a far firmare il contratto e tornerà nella sede di Roma o negli hub di Milano, Toscana o Sicilia".

Il cliente sarà sempre seguito – per tutta la durata del noleggio – grazie a un numero telefonico diretto di riferimento che risponderà h24. È bene sapere che, nel periodo freddo, le auto saranno consegnate con i pneumatici invernali in modo da semplificare al massimo la vita nel caso di intemperie. "Attenzioni – conclude Luca Maggiore – commisurate al livello delle auto noleggiate: non è un caso se dotiamo ogni vettura di un’elegante fragranza griffata Campo Marzio 70 e di una confezione d’acqua minerale Filette per rendere ancora più memorabile e piacevole l’esperienza di guida".

Diego Casali