Strutture turistiche. Sosta al chiosco con la ricarica

L’installazione di due colonnine di ricarica attrezzate

Continua l’opera dell’amministrazione comunale di Dozza a favore della mobilità sostenibile e della tutela ambientale. Completato il progetto, finanziato con fondi regionali sulla promozione della mobilità sostenibile, che ha portato all’installazione di due colonnine di ricarica attrezzate nei pressi dei chioschi ‘Le Tartarughe’ di via Calanco a Dozza e ‘Al Solito Posto’ di via Pietro Nenni nella frazione di Toscanella. In virtù del notevole aumento di traffico ciclabile e dello sviluppo delle tecnologie legate al settore Ebike, si cerca così di mettere nelle migliori condizioni possibili gli utilizzatori.

A maggior ragione in un territorio ad alto tasso turistico e di ricettività come quello del paese dei muri dipinti. Via libera, quindi, a dei piccoli punti di ricarica per le biciclette a pedalata assistita dotati perfino di attrezzature per la manutenzione dei mezzi a due ruote a pedali. Nello specifico, ogni stazione è composta dal modulo master ‘One’ e da due moduli aggiuntivi ‘Block’. All’interno sono presenti due punti di ricarica con una presa Schuko e una Usb con la possibilità di aggiungere fino a 2 plugin opzionali per attacco diretto al mezzo. Tre, in totale, le Ebike contemporaneamente ricaricabili per ogni singolo punto. Sul modulo ‘One’, invece, sono presenti 24 utensili nel vano riparazione, una presa Schuko interbloccata come quarto punto di ricarica e una USB esterna.

Caratteristica unica di questa stazione è la possibilità di parcheggiare il mezzo durante la ricarica assicurandolo con l’antifurto presente nel block sui sostegni a manubrio per bicimonopattino. Il vano, grazie a una capienza di 27 litri, consente di depositare qualsiasi oggetto mantenendolo al sicuro. Il sostegno laterale a sella, inoltre, può essere utilizzato sia per la ricarica che per la manutenzione della bici sfruttando lo stesso vano riparazione. La stazione è predisposta per l’integrazione con software gestionale che permette al cliente l’attivazione tramite App e al gestore di utilizzare il telecontrollo con l’assistenza da remoto.