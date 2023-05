Storia, natura e profumi Ecco la crociera sul Tevere ’Tiberland’ racconta Roma

di Riccardo Galli

Roma, il Tevere, il presente, il passato, la loro storia (unica) e il presente. Sì, è da questa angolazione, dalla possibilità di vivere tutto d’un fiato il fascino della città eterna, vivendola dai rumori, le sensazioni forti, i profumi e i silenzi del suo fiume, che è nato il progetto Tiberland. Offrire, dunque, delle nuove opportunità di svago e intrattenimento fuori e dentro Roma, che il turista contemporaneo, più consapevole e attento all’autenticità e all’ambiente, chiede e che il fiume, inteso come ’via’ da percorrere, sa offrire.

Eccola la proposta inedita, da scoprire attraverso il portale www.tiberland.it, della neonata DMO-Destination Management Organization Tiberland, che riunisce attori importanti del comparto turistico-culturale della capitale e del territorio della Valle e della foce del Tevere, quali municipi capitolini, borghi, comuni dell’hinterland, enti, associazioni e operatori economici.

La zona del Lazio al centro del progetto di promozione turistica è, in particolare, l’area che si estende da Fiano Romano a Ostia passando per la città eterna. Un percorso da riscoprire attraverso il turismo di prossimità, e non solo, e che si snoda per 70 chilometri lungo il Tevere, fiume posto al centro di inedite travel experience, per viaggi da vivere all’aria aperta tra svago, cultura e relax, puntando sulla mobilità sostenibile (cavalli, biciclette, percorsi a piedi), sulla ricettività alternativa e sull’offerta enogastronomica tipica locale.

Roma non è, infatti, solo una delle più incredibili città d’arte, con le sue bellezze che ne raccontano i fasti imperiali e l’anima papalina, ma racchiude un’offerta culturale e turistica che guarda sempre di più alla sua area metropolitana, che merita di essere visitata per i gioielli che custodisce e che hanno pari dignità rispetto ai siti più conosciuti.

I riflettori – attraverso la navigazione della crociere sul Tevere – si accendono su luoghi meno noti, sia urbani che rurali, fruiti attraverso la prospettiva affascinante del fiume che li lambisce e che diventa destinazione identitaria di storia e cultura millenarie, da vivere in una chiave contemporanea, proattiva e green. Il progetto risponde alle nuove tendenze del turismo attivo e di territorio, che si afferma attraverso la richiesta di vacanze sempre più ’local’, legate alle attività outdoor, in un contesto capace di favorire anche la scoperta del suo patrimonio storico-artistico e, al contempo, della sua enogastronomia più tradizionale.

Il tutto, senza rinunciare a momenti di relax e sport ’en plein air’, altro indubbio trend nel turismo odierno. "Con questa iniziativa stiamo tracciando il percorso del nuovo Parco Lineare del Tevere, un contesto pieno di arte, natura, tradizione, storia, che, assieme alla Regione Lazio, abbiamo già proposto quale Patrimonio Unesco", spiega Alberto Acciari, presidente di Tiberland.