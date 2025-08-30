Stop a Dubai ed Emirati. Costa Toscana rivede il programma invernale

Alla luce della situazione in Medio Oriente Costa Crociere ha deciso di aggiornare le sue offerte per la stagione invernale 2025-2026. La compagnia ha scelto di non operare gli itinerari originariamente programmati negli Emirati Arabi Uniti a bordo di Costa Toscana e quelli da e per Dubai.

La nave ha confermato il suo programma di crociere di 7 giorni nel Mediterraneo occidentale fino al 13 novembre 2025. Anche la crociera di 7 giorni in partenza da Savona il 13 novembre 2025 e diretta a Santa Cruz de Tenerife è confermata. La nave ammiraglia della flotta resterà quindi nel Mediterraneo con itinerari di 7 giorni e crociere più lunghe, verso destinazioni nel Sud Europa Nord Africa, ideali per la stagione invernale. I dettagli completi dei nuovi itinerari di Costa Toscana saranno disponibili a breve su tutti i canali di prenotazione.

Tra le proposte più affascinanti della programmazione invernale, spiccano le crociere verso le isole Canarie a bordo di Costa Fortuna, facilmente raggiungibili grazie alle comode soluzioni “volo+crociera”. In soli sette giorni, gli ospiti potranno esplorare diverse isole dell’arcipelago, ognuna con paesaggi e atmosfere uniche. Per chi sogna una pausa tra spiagge di sabbia bianca e acque cristalline durante l’inverno, le crociere ai Caraibi rappresentano la scelta ideale. Costa Fascinosa e Costa Pacifica propongono itinerari settimanali combinabili in un’unica vacanza di due settimane. Anche in questo caso, è disponibile la formula “volo+crociera”, per un’esperienza ancora più comoda e rilassante.

Tutti gli ospiti che hanno prenotato le crociere che non verranno più operate saranno contattati direttamente nei prossimi giorni per ricevere una proposta alternativa tra l’ampia gamma di opzioni disponibili nel programma della flotta di Costa per una vacanza invernale anche alle latitudini più calde.