Star Clippers Il mare raccontato dai velieri

di Riccardo Galli

Il mare è lì, accanto a te. Con il suo profumo e il rumore delle vele che lo accompagna. Il mare è lì, bello e intrigante, con il suo blu e con le sue emozioni.

Emozioni che Star Clippers ha deciso di raccontare con le sue crociere. Nel Mediterraneo, come solcando le onde dell’Atlantico, o abbracciando i Caraibi.

Crociere che hanno il vento come compagno di viaggio, visto che la flotta è composta da velieri che rispecchiano e fanno rivivere con accuratezza incredibile il periodo e il mondo dei galeoni.

E’ tutto molto intimo sullo Star Clipper. Nel rispetto di un viaggio dove i tempi del relax si associano alla perfezione con quelli del divertimento, della tavola e dei mondi da scoprire ogni volta che il veliero incrocia i suoi porti. I suoi scali. Ci sono le cartoline dell’Isola d’Elba accanto a quelle della Corsica dove rivedere la storia di Napoleone, prima di scoprire il fascino e le sensazioni forti di Bonifacio. Poi ecco la Francia, con il fascino di Cannes e il mito di Saint Tropez. Destinazioni scelte e avvicinate che portano i Clipper in angoli ora nascosti, ora coinvolgenti, ma mai banali.

"La nostra meta non è un luogo, ma piuttosto un nuovo modo di vedere le cose", è la frase di Henry Miller, che il fondatore di Star Clippers, Mikael Krafft ha scelto come pensiero che accompagni la sua avventura nei mari di tutto il mondo. La meta, il luogo, il mare. L’eleganza dello Star Clipper sta tutta negli arredi in stile e in quelle vele che sembrano chiederti di seguirle con lo sguardo di chi corre verso il futuro ma non vuole rinunciare al tempo che fu e che è stato. Il profumo del legno si confonde con quello degli scogli e delle spiagge che aspettano le crociere. Sulle Star Clippers ogni angolo rasenta la perfezione, nel rispetto di spazi che sono quelli di quando sui velieri navigavano esploratori e avventurieri.

Il Mediterraneo è come una culla su cui rispecchiare gli alberi dello Star Clipper e dello Star Flyer. La Campania, il Lazio, la Toscana, la Liguria. E poi l’Adriatico con la Grecia, con il sole che ti sorge nell’oblò per raccontarti un giorno nuovo. Più bello, più affascinante e mai uguale a quello precedente.

Poi riecco l’Oceano a prendersi la scena con il Royal Clipper, l’ammiraglia della flotta. La navigazione che sceglie il tempo, lo scorrere dei giorni, come un sogno da vivere lontano da tutto e da tutti.

L’ambizione della crociera dei sogni è una realtà da vivere e da raccontare. E il salto nel tempo di Star Clippers lo racconta a tutti. Mentre il mare continua a spingerti nel suo abbraccio silenzioso e le vele che salgono sono lì a dargli un sottofondo da brividi con il loro soffio magico. Da portarsi dentro. Nella vita che torna quella di tutti i giorni. Fino alla prossima avventura.