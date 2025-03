Sport ed eleganza. La Gran Coupé sempre più in alto

Raffinata summa di sportività ed eleganza in quattro metri e mezzo, BMW Serie 2 Gran Coupé rinnova il concetto di auto dinamica a quattro porte. La silhouette e il tetto esprimono classe, il frontale ridisegnato con la nuova calandra e il posteriore muscoloso promettono sprint. L’abitacolo offre un’esperienza digitale di alto livello grazie al Curved Display, orientato verso il guidatore, e al sistema iDrive 9. Il sistema è intuitivo e reattivo, offrendo servizi di intrattenimento, notizie e navigazione avanzata. La gamma motori offre diverse opzioni per soddisfare ogni esigenza. Si parte con le 3 cilindri, precisamente la 216 Gran Coupé con 122 cavalli, per poi passare alla 220 da 170 cv. La 4 cilindri 223 xDrive a trazione integrale offre 218 cv, mentre la sportiva M235 xDrive, anch’essa 4x4, raggiunge i 300 cavalli.

Sul fronte Diesel, sono disponibili la 218d da 150 cavalli e la 220d da 163 cv. Da segnalare le versioni mild hybrid a 48V, a benzina, come la 220 e la 223 xDrive, e diesel, come la 220d. Tutti i propulsori sono abbinati al cambio Steptronic a 7 rapporti. Una chicca la funzione attivabile e-boost, che fornisce potenza aggiuntiva per 10 secondi. Le dimensioni esterne sono proporzionate: 4,54 metri di lunghezza, 1,80 metri di larghezza (2,07 metri con specchietti) e 1,44 metri di altezza. Il passo misura 2,67 metri, mentre il volume del bagagliaio varia da 430 litri a 360 litri nella versione M235i xDrive. Il listino prezzi parte da 38.500 euro fino ai 60.700 euro della versione da 300 cavalli.

I sedili sportivi, disponibili con regolazione elettrica e riscaldamento, assicurano il comfort. Il volante sportivo M, in pelle, offre una presa salda e comandi multifunzione. Il comfort nell’abitacolo è ottimizzato dal climatizzatore bizona e dall’illuminazione ambientale a LED, personalizzabile con le modalità My Modes. Il divano posteriore è reclinabile in tre sezioni e il bagagliaio offre 430 litri di capacità. L’abitabilità posteriore è adeguata, Serie 2 Gran Coupé è più funzionale di una 2+2, offrendo spazio per quattro persone.

La M235i xDrive, con 300 cavalli, rivela un carattere deciso. Il motore 2.0 litri turbo eroga la potenza in modo fluido, garantendo accelerazioni vigorose. La trazione integrale xDrive offre una motricità eccellente, soprattutto in curva. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,9 secondi e la velocità massima è limitata a 250 km/h. Il cambio automatico a sette rapporti è veloce e preciso. In modalità Sport, le cambiate diventano ancora più reattive. Lo sterzo, ben calibrato, trasmette buone risposte. L’assetto offre un equilibrio azzeccato tra comfort e sportività.

La bavarese spicca per le doti poliedriche, maneggevole in città e grintosa fuori. La M235 trasmette l’esuberanza dei 400 Nm di coppia. La spinta è subito disponibile, anche nei tratti più tortuosi. Le sospensioni adattive M e i pneumatici su cerchi da 19 pollici favoriscono l’aderenza. Un bel carattere, senza dubbio.