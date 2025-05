Spazio interno, tempo e stile di guida. Tre regole per scegliere

Il conto alla rovescia è iniziato. Appuntamento imperdibile per la community di viaggiatori che amano la vacanza open air: dal 13 al 21 settembre torna il Salone del Camper, organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper. La sarà ospitata in 5 padiglioni e festeggerà la sua 16ª edizione manifestazione. Il mondo del camper è in continua evoluzione e rinnovamento, sia che si tratti di una vera e propria casa su misura su ruote, o di un ufficio mobile, o di un veicolo ricreazionale per valorizzare e condividere con altri le proprie passioni ed interessi.

Spazio, tempo, guida. Sono questi i 3 criteri a cui fare riferimento per la scelta del proprio camper. Per la scelta del mezzo e delle finiture, innanzitutto si decide come si vuole vivere lo spazio, quindi si valuta lunghezza, altezza, comfort interno ed esterno (Livingstone 7 Active – Rollerteam propone ad esempio 5 posti letto, tetto pop up, maxi dinette con tavolo a libro ruotabile e traslabile); come si vuole trascorrere il tempo, quindi si decidono gli interni, dal letto alla dinette passando per le finestre, il bagno e la cucina; infine quale sarà lo stile di guida, ovvero motore, cambio e telaio.

Forma e contenuto del camper devono essere adatti alle esigenze, desideri e necessità di avere soluzioni più o meno performanti. Se ad esempio si amano gli animali domestici, in particolare il cane, magari non più giovane o di piccola taglia, si può optare per la rampa che fornisce un facile percorso di accessibilità e la libertà di entrare ed uscire a piacimento. Per la sicurezza degli amici a quattro zampe, quando il mezzo è in movimento, è importante prevedere lo spazio per il trasporto: alcuni sono pieghevoli, altri possono essere installati in modo permanente. Oppure si può optare per una zona notte integrata, convertendo una sezione dell’area di stoccaggio sotto il letto.

Per completare il camper su misura per cani, è possibile prevedere, in fase di acquisto o personalizzazione, un apposito spazio per inserire cibo e giocattoli. Sul Famili SBD 700 di Itineo , il gavone di carico esterno è a volume variabile e il piano letto inferiore è parzializzato, per decidere in relazione alle necessità di carico se ribaltare entrambe le porzioni.

Ogni anno al Salone del Camper a Parma vengono presentate le novità relative a mezzi e allestimenti di camper e caravan. La tendenza è quella di migliorare il design interno ed esterno, con linee aereodinamiche, spazi abitativi più grandi e luminosi, materiali eco compatibili (legno FSC, bambù), facili da lavare e resistenti, isolanti naturali e biodegradabili (lana e sughero), tessuti naturali (cotone biologico, lino e canapa).

Egidio Scala