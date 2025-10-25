Sottostazione elettrica di Forlì. Un modello circolare da export

Nei prossimi anni saranno installati impianti a fonti rinnovabili presso le sottostazioni elettriche – che hanno un ruolo cruciale nell’alimentazione dei treni – massimizzando l’autoconsumo e utilizzando aree industriali in disuso per ridurre l’impatto sul territorio. Ad esempio, la sottostazione elettrica della stazione di Forlì, sulla linea Bologna-Rimini, rappresenta un modello economico che prevede un uso circolare delle fonti di energia, in questo caso attraverso il recupero di energia elettrica che alimenta le linee ferroviarie: l’energia della frenata dei treni viene reimmessa in rete.

In tal modo, FS attraverso RFI si impegna a massimizzare l’autoconsumo di energia verde, utilizzando, ove possibile, aree industriali di proprietà in disuso che, dunque, bene si prestano alla realizzazione di impianti sostenibili anche in termini di impatto sul territorio, l’ambiente e il paesaggio. Infatti i treni a trazione elettrica offrono la possibilità, durante la fase di frenatura, di sfruttare il loro movimento per impiegare in modalità ’generatore elettrico’ le macchine di trazione e sfruttare l’energia così resa disponibile, ad esempio per alimentare altri treni sulla linea o in altri modi, tra cui accumularla per un uso successivo o anche restituirla in rete.

L’innovativo sistema di accumulo dell’energia e di gestione delle prestazioni elettriche per linee ferroviarie a 3kVcc ha funzioni di trasformazione e conversione dell’energia in alta tensione verso i treni tramite componenti che permettono il controllo della tensione a differenza delle tradizionali sottostazioni elettriche a 3kVcc. Il dispositivo di accumulo dell’energia proveniente dalla frenatura elettrica dei treni permette inoltre la sua restituzione in tempi tali da consentire un consumo più efficiente. L’esempio della sottostazione innovativa di Forlì nella Direzione Operativa di Bologna apre una nuova fase per una gestione più efficiente degli impianti di trazione elettrica a 3kVcc.